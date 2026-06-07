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ASSE : un favori se détache pour le futur coach, la date de son officialisation déjà connue ?

Par Fabien Chorlet - 7 Juin 2026, 08:00
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Philippe Montanier

Selon nos informations, Philippe Montanier ne prolongera pas l’aventure avec l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. L’ancien entraîneur de Toulouse avait demandé des garanties pour continuer, mais il est resté sans nouvelles de Kilmer Sports. De son côté, la direction stéphanoise serait mise à la recherche d’un nouveau coach depuis une semaine et viserait un technicien étranger pour succéder à Philippe Montanier.

Kilmer Sports a un favori pour l’après-Montanier

Ce samedi soir, Le Progrès en a dit plus sur le possible successeur de Philippe Montanier. D’après nos confrères, un nom se détacherait en interne du côté de l’ASSE, alors que plusieurs profils auraient été étudiés ces derniers jours. Si l’identité de cet entraîneur n’a pas filtré, les discussions auraient déjà débuté entre les deux parties.

Toujours selon Le Progrès, si les derniers détails venaient à être réglés, son arrivée pourrait être officialisée très rapidement, possiblement avant la fin de la semaine prochaine.

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