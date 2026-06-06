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FRANCE

FC Nantes Mercato : un club de Ligue des Champions passe à l’attaque pour Abline !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 18:10
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Matthis Abline (FC Nantes)

Galatasaray voudrait recruter Matthis Abline cet été et serait déjà entré en discussions avec le FC Nantes.

Malgré la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Matthis Abline conserve une belle cote sur le marché des transferts. Déjà retenu par les Canaris l’été dernier en raison des exigences financières de Waldemar Kita, l’attaquant français figurerait aujourd’hui sur les tablettes de l’AS Monaco, du Paris FC, de l’AS Roma ou encore de Crystal Palace.

Galatasaray fonce aussi sur Abline

Et un nouveau prétendant serait entré dans la course pour recruter Matthis Abline : Galatasaray. Selon la presse turque, notamment le journaliste Sultani Haber, le club stambouliote, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, serait très intéressé par le profil de l’ancien joueur du Stade Rennais. De premiers échanges auraient même eu lieu entre le FC Nantes et Galatasaray en vue d’un transfert de Matthis Abline lors du mercato estival.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Canaris, le joueur de 23 ans dispose d’une valeur marchande estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt.

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