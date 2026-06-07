OM Mercato : Lorenzi prêt à faire une belle offre pour un ancien attaquant de Ligue 1, mais…

À la recherche d’un nouvel avant-centre pour renforcer son secteur offensif, l’OM de Grégory Lorenzi aurait jeté son dévolu sur un ancien de Ligue 1.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes offensives en vue de la saison 2026-2027. Selon Flashscore Espagne, le club phocéen s’intéresse de près à Akor Adams, l’attaquant du Séville FC.

Âgé de 26 ans, l’international nigérian sort d’un exercice particulièrement réussi en Liga. Arrivé en Andalousie en janvier 2025 en provenance de Montpellier contre environ 5,5 millions d’euros, il s’est progressivement imposé comme l’une des principales armes offensives du club espagnol.

Une saison référence en Espagne

Malgré une saison compliquée collectivement pour Séville, Akor Adams a su tirer son épingle du jeu. L’avant-centre a terminé meilleur buteur du club en championnat avec 10 réalisations et 3 passes décisives en 32 rencontres de Liga. Des statistiques qui ont naturellement attiré l’attention de plusieurs formations européennes.

Puissant, mobile et capable de prendre la profondeur, le Nigérian correspond au profil recherché par de nombreux clubs ambitieux. Son expérience en Ligue 1 sous les couleurs de Montpellier constitue également un atout non négligeable pour une éventuelle arrivée à Marseille.

Séville veut au moins 25 millions d’euros

Si l’OM suit le dossier avec attention, l’opération s’annonce toutefois complexe. Le club marseillais préparerait une première approche autour de 18 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants sévillans. D’autres sources indiquent même que le club proposerait Neal Maupay (prêté à Séville cette saison) + 15 millions d’euros en échange d’Adams.

Confronté à des contraintes financières et aux règles économiques imposées par la Liga, le Séville FC doit générer des revenus sur le marché des transferts. Pour autant, les dirigeants andalous ne souhaitent pas brader leur attaquant et espèrent récupérer près de 25 millions d’euros pour le laisser partir.

Une piste crédible pour le projet marseillais

Qualifié pour la Ligue Europa malgré des finances très délicates, Marseille cherche à étoffer son arsenal offensif. Dans cette optique, Akor Adams représente une option crédible : un joueur en pleine progression, déjà habitué aux championnats français et espagnol, avec une marge de développement encore importante.

Reste désormais à savoir si l’OM acceptera de s’aligner sur les exigences financières du Séville FC ou s’il privilégiera d’autres pistes au cours du mercato estival. Une chose est sûre : le nom d’Akor Adams pourrait rapidement s’inviter parmi les dossiers chauds de l’été marseillais.