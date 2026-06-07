RC Lens Mercato : le gros coup Anthony Martial menacé par trois clubs de Ligue 1 ?

Alors que le nom d’Anthony Martial fait parler chez les supporters du RC Lens, l’international français intéresserait déjà trois clubs de Ligue 1.

Le mercato estival pourrait offrir une opportunité inattendue au RC Lens. Alors que Jean-Louis Leca va forcément songer à réaliser un coup malin comme il en a le secret, le dossier Anthony Martial attire l’attention en Ligue 1.

Libéré de son contrat avec les Rayados de Monterrey, l’attaquant de 30 ans se retrouve sans club et disponible sur le marché. Une situation qui relance immédiatement les spéculations autour de son avenir en France.

Trois clubs de Ligue 1 déjà positionnés

D’après les informations de Média Foot, plusieurs clubs français se seraient déjà manifestés ou renseignés :

le Paris FC, qui étudie un renfort offensif après un début de saison contrasté

l’OGC Nice, toujours à l’affût d’opportunités expérimentées

Troyes, promu et également intéressé par le profil de l’attaquant

Ces intérêts confirment que malgré ses dernières saisons difficiles, Anthony Martial conserve une certaine attractivité sur le marché français. Mais Lens a un argument en plus que les autres clubs : la Ligue des Champions. Nice ou encore le PFC pourraient, eux, tout miser sur le salaire.

Anthony Martial, un pari relancé en Ligue 1 ?

Passé par l’AS Monaco puis Manchester United, Martial a connu une carrière irrégulière ces dernières années, marquée par des passages compliqués au FC Séville, à l’AEK Athènes puis au Mexique.

Son profil reste néanmoins celui d’un attaquant technique, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, ce qui explique l’intérêt persistant de clubs de Ligue 1.

Et le RC Lens dans tout ça ?

Pour le moment, aucun contact officiel n’a filtré entre le RC Lens et Anthony Martial. Cependant, on ne sait que trop bien que le club artésien est capable de tenter des paris intelligents sur des joueurs à relancer.

Dans un contexte où les supporters lensois aimeraient voir des profils offensifs capables d’apporter un supplément de talent et d’expérience, le nom de Martial ne laisse pas indifférent. Mais la concurrence est déjà bien installée et le dossier pourrait rapidement échapper aux clubs les plus hésitants.