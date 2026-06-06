RC Lens Mercato : le prochain gros coup imaginé par Leca est connu

Le RC Lens et Jean-Louis Leca pourraient tenter un nouveau joli coup sur le marché des transferts cet été. En effet, un éventuel retour de Loïs Openda fait de plus en plus de bruit.

Le mercato estival du RC Lens s’annonce une nouvelle fois animé, et Jean-Louis Leca sera encore plus attendu au tournant concernant le recrutement sang et or. Le directeur sportif lensois, réputé pour ses coups malins sur le marché, pourrait de nouveau frapper fort comme il l’a fait la saison dernière avec Thauvin et Saint-Maximin, comme le rapporte Foot Mercato.

Et parmi les pistes alléchantes parues ces dernières heures, un nom ressort avec insistance : celui de Loïs Openda.

Openda, une situation qui dégénère à la Juventus

Arrivé à la Juventus dans le cadre d’un prêt en provenance du RB Leipzig, l’ancien attaquant du RC Lens traverse une période très compliquée en Italie. Peu utilisé, en manque de rythme et de confiance, l’international belge ne parvient pas à s’imposer dans le système turinois.

Son bilan est préoccupant : un temps de jeu irrégulier et seulement 2 buts en 34 matchs sous le maillot de la Juve, loin des standards qu’il avait affichés sous les couleurs lensoises (21 buts en 42 matchs). Selon plusieurs médias italiens, dont La Stampa, la Juventus envisagerait déjà de lui trouver une porte de sortie dès cet été.

Plusieurs clubs à l’affût, dont le RC Lens

La situation de l’attaquant de 26 ans ne laisse pas indifférent sur le marché européen. Plusieurs clubs suivent attentivement son dossier, à savoir Francfort, Monaco, Leeds, Nottingham Forest, et donc Lens.

Un retour dans le Nord n’est donc pas totalement exclu, même s’il apparaît aujourd’hui comme une option ambitieuse et dépendante des conditions financières.

Le plan de la Juventus : prêt ou vente

La Juventus ne ferme aucune porte concernant l’avenir du joueur. Un prêt pour relancer Openda reste l’option la plus probable, mais un transfert définitif n’est pas totalement écarté si une offre convaincante arrive.

L’objectif du club italien est clair : récupérer une partie de son investissement tout en offrant au joueur la possibilité de se relancer dans un environnement plus favorable.

Du côté lensois, Jean-Louis Leca continue d’explorer les opportunités du marché avec une approche prudente mais opportuniste. Le dirigeant artésien n’exclut pas de réaliser un nouveau gros coup, et dans ce contexte, un retour d’Openda à Bollaert ferait forcément l’effet d’un séisme symbolique, tant le joueur avait marqué son passage en Artois. Il avait aussi logiquement déçu en faisant le choix de ne pas disputer la Ligue des Champions avec Lens. L’histoire pourrait donc s’écrire autrement…