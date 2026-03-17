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FRANCE

RC Lens : Openda de retour, les supporters ont rendu leur verdict

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 19:37
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Loïs Openda lors d'un échauffement avec la Juventus Turin.
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Une rumeur a annoncé un intérêt du RC Lens pour son ancien joueur Loïs Openda, en échec à Leipzig et à la Juventus, en cas de qualification pour la Champions League. Les supporters se sont prononcés sur cette éventualité.

Il y a trois jours, nous avons relayé l’information de MediaFoot, qui assurait que le RC Lens songerait à faire revenir Loïs Openda la saison prochaine en cas de qualification pour la Champions League. L’attaquant belge a passé une saison en Artois, en 2022-23, mais quelle saison ! Grâce à ses 21 buts en Ligue 1, les Sang et Or de Franck Haise avaient terminé à la 2e place du classement, se qualifiant pour la C1 pour la première fois depuis deux décennies. Il a été transféré l’été suivant au RB Leipzig pour 40 M€ mais les choses ne se sont pas bien passées pour lui en Allemagne. Il a été prêté cette saison à la Juventus, où c’est encore pire.

62,2% sont pour un retour de l’attaquant belge

Via un sondage sur notre compte X, nous vous avons posé la question : pour ou contre un retour de Loïs Openda au RC Lens ? Vous avez été 62,2% à voir la chose d’un bon œil car c’est « un top joueur ». Seulement 14,9% ont estimé que c’est un mauvais choix. En revanche, 23% pensent que c’est impossible financièrement. Et pour cause, l’attaquant belge touche 7,4 M€ par saison ! Ces 616.000€ mensuels ne sont pas jouables pour le RC Lens, qui ne risque pas de retomber dans les travers financiers ayant suivi sa dernière qualification pour la C1.

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C’est donc une belle unanimité pour le retour de Loïs Openda au RC Lens ! Reste le plus difficile : parvenir à un accord avec le RB Leipzig pour son transfert et faire accepter au joueur une grosse diminution salariale.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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