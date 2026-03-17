Une rumeur a annoncé un intérêt du RC Lens pour son ancien joueur Loïs Openda, en échec à Leipzig et à la Juventus, en cas de qualification pour la Champions League. Les supporters se sont prononcés sur cette éventualité.

Il y a trois jours, nous avons relayé l’information de MediaFoot, qui assurait que le RC Lens songerait à faire revenir Loïs Openda la saison prochaine en cas de qualification pour la Champions League. L’attaquant belge a passé une saison en Artois, en 2022-23, mais quelle saison ! Grâce à ses 21 buts en Ligue 1, les Sang et Or de Franck Haise avaient terminé à la 2e place du classement, se qualifiant pour la C1 pour la première fois depuis deux décennies. Il a été transféré l’été suivant au RB Leipzig pour 40 M€ mais les choses ne se sont pas bien passées pour lui en Allemagne. Il a été prêté cette saison à la Juventus, où c’est encore pire.

62,2% sont pour un retour de l’attaquant belge

Via un sondage sur notre compte X, nous vous avons posé la question : pour ou contre un retour de Loïs Openda au RC Lens ? Vous avez été 62,2% à voir la chose d’un bon œil car c’est « un top joueur ». Seulement 14,9% ont estimé que c’est un mauvais choix. En revanche, 23% pensent que c’est impossible financièrement. Et pour cause, l’attaquant belge touche 7,4 M€ par saison ! Ces 616.000€ mensuels ne sont pas jouables pour le RC Lens, qui ne risque pas de retomber dans les travers financiers ayant suivi sa dernière qualification pour la C1.

C’est donc une belle unanimité pour le retour de Loïs Openda au RC Lens ! Reste le plus difficile : parvenir à un accord avec le RB Leipzig pour son transfert et faire accepter au joueur une grosse diminution salariale.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France