RC Lens Mercato : les Sang et Or prêts à doubler l’OM pour le grand retour d’Openda ?

Parti du RC Lens en 2023 pour un montant record, Loïs Openda galère actuellement à la Juventus, et est désormais au cœur d’une rumeur assez farfelue concernant un retour dans l’Artois.

C’est une rumeur dévoilée récemment par MediaFoot, mais qui semble tout de même assez invraisemblable. En effet, selon le média, Loïs Openda pourrait faire son grand retour au RC Lens l’été prochain. Après une période difficile à la Juventus, où l’attaquant peine à retrouver son rendement d’antan, les dirigeants lensois seraient en train d’examiner une piste ambitieuse pour renforcer leur attaque.

Un retour envisagé en cas de Ligue des Champions ?

Openda, 26 ans, n’a pas encore réussi à s’imposer à la Juve cette saison, avec seulement deux buts toutes compétitions confondues pour la Juve. Face à ce constat, plusieurs clubs pourraient se montrer intéressés cet été, à commencer par son ancien club, le RC Lens. L’OM a également été cité dans la liste, et semble un candidat beaucoup plus crédible.

Le retour de l’international belge dans le Nord de la France ne serait toutefois pas automatique : Lens attendrait d’abord sa qualification en Ligue des Champions pour envisager sérieusement une telle opération. En effet, l’accès aux grandes compétitions européennes permettrait au club artésien de séduire Openda dans le cadre d’un prêt, alors que la Juventus dispose d’une option d’achat de plus de 40 millions d’euros.

Un passé glorieux à Lens, un flop à Turin

Loïs Openda avait marqué les esprits en Ligue 1 avec le RC Lens avant de rejoindre le RB Leipzig puis d’être prêté à la Juventus. Durant ses deux saisons en Bundesliga, il a inscrit 41 buts en 93 matchs, ce qui lui avait valu l’intérêt de plusieurs clubs majeurs.

À Lens, son passage a laissé un souvenir fort chez les supporters : il avait inscrit 21 buts en Ligue 1 en une seule saison, devenant rapidement un joueur clé de l’attaque lensoise.

En tout cas, même si cette idée paraît plus farfelue qu’autre chose, il est évident que l’option d’un retour pourrait être bénéfique pour le RC Lens et a de quoi faire rêver les supporters. Mais quand on sait qu’Openda toucherait environ 7,4 millions brut par an en Italie, son retour à Lens sous Pierre Sage ne semble qu’un doux rêve.