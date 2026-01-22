À LA UNE DU 22 JAN 2026
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
[10:45]Real Madrid : l’incroyable aveu de Pérez sur le renvoi d’Alonso
[10:24]RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !
[09:54]Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !
[09:30]OM : un Olympien prend très cher après Liverpool
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 10:24
💬 Commenter
Loïs Openda déçu après une action manquée avec la Juventus.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’ancien attaquant du RC Lens Loïs Openda a eu droit à plusieurs claques de son entraîneur, Luciano Spalletti, avant son entrée en jeu contre le Benfica Lisbonne (2-0) hier.

C’est une séquence lunaire qui fait le tour des réseaux depuis hier : on joue la 70e minute de Juventus-Benfica et les locaux mènent déjà 2-0, ce qui sera le score final. L’entraîneur bianconero, Luciano Spalletti, s’apprête à faire entrer Loïs Openda mais quelque chose le contrarie. Il se dirige alors vers l’attaquant belge, l’air menaçant, et lui colle deux claques sur la tête puis une autre sur la joue tout en lui hurlant dessus ! Selon des médias italiens, il lui aurait dit « Réveille-toi ! ». La raison de ce courroux ? Openda prenait un peu trop à la légère les consignes de l’entraîneur adjoint…

Openda, flop monumental de la Juventus

Spalletti a des raisons d’être en colère contre l’ancien Lensois car celui-ci connaît une première saison calamiteuse à la Juventus. Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, il n’a inscrit que 2 buts en 24 matches. Il n’est quasiment jamais titulaire, Spalletti le faisant entrer en fin de match lorsque le score est acquis. Un flop en bonne et due ferme qui devrait retourner en Allemagne à la fin de la saison. Raison pour laquelle, certainement, l’entraîneur italien a eu cette réaction énervée face à tant de désinvolture.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Au RC Lens, Loïs Openda a laissé une très belle image même s’il n’est resté qu’une seule saison. Il avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 42 matches, permettant au Racing d’aller chercher la 2e place en Ligue 1. Son départ avait profondément déçu les supporters, qui s’étaient attachés à lui. Mais ce qui est sûr, c’est que ni eux ni Franck Haise n’avaient envie de lui donner des gifles !

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot