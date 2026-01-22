L’ancien attaquant du RC Lens Loïs Openda a eu droit à plusieurs claques de son entraîneur, Luciano Spalletti, avant son entrée en jeu contre le Benfica Lisbonne (2-0) hier.

C’est une séquence lunaire qui fait le tour des réseaux depuis hier : on joue la 70e minute de Juventus-Benfica et les locaux mènent déjà 2-0, ce qui sera le score final. L’entraîneur bianconero, Luciano Spalletti, s’apprête à faire entrer Loïs Openda mais quelque chose le contrarie. Il se dirige alors vers l’attaquant belge, l’air menaçant, et lui colle deux claques sur la tête puis une autre sur la joue tout en lui hurlant dessus ! Selon des médias italiens, il lui aurait dit « Réveille-toi ! ». La raison de ce courroux ? Openda prenait un peu trop à la légère les consignes de l’entraîneur adjoint…

Openda, flop monumental de la Juventus

Spalletti a des raisons d’être en colère contre l’ancien Lensois car celui-ci connaît une première saison calamiteuse à la Juventus. Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, il n’a inscrit que 2 buts en 24 matches. Il n’est quasiment jamais titulaire, Spalletti le faisant entrer en fin de match lorsque le score est acquis. Un flop en bonne et due ferme qui devrait retourner en Allemagne à la fin de la saison. Raison pour laquelle, certainement, l’entraîneur italien a eu cette réaction énervée face à tant de désinvolture.

Au RC Lens, Loïs Openda a laissé une très belle image même s’il n’est resté qu’une seule saison. Il avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 42 matches, permettant au Racing d’aller chercher la 2e place en Ligue 1. Son départ avait profondément déçu les supporters, qui s’étaient attachés à lui. Mais ce qui est sûr, c’est que ni eux ni Franck Haise n’avaient envie de lui donner des gifles !