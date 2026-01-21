À LA UNE DU 21 JAN 2026
RC Lens : très bonne nouvelle pour Sage avant l’OM

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 14:18
💬 Commenter
Odsonne Edouard (RC Lens)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Absent le week-end dernier contre l’AJ Auxerre (1-0), Odsonne Edouard sera de retour du côté du RC Lens pour le choc face à l’OM.

Toujours leader de Ligue 1 après sa 10e victoire consécutive en championnat le week-end contre l’AJ Auxerre (1-0), le RC Lens se déplace ce samedi (21h) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour un choc au sommet.

Touché lors du succès en Coupe de France face à Sochaux (0-3), le 11 janvier dernier, Odsonne Edouard était absent contre l’AJA. « Il a ressenti quelque chose, on pense qu’il pourrait jouer, peut-être un quart d’heure, mais on ne veut pas prendre le risque », avait confié la semaine dernière l’entraîneur lensois, Pierre Sage, en conférence de presse.

Odsonne Edouard de retour !

Bonne nouvelle pour Pierre Sage et les Sang et Or, Odsonne Edouard est de retour. Comme le montrent les images publiées par le club artésien sur ses réseaux sociaux, l’ancien attaquant de Crystal Palace était présent ce mardi pour l’entraînement collectif. Il devrait donc être apte pour le choc face à l’OM et retrouver sa place de titulaire à la pointe de l’attaque du RC Lens.

