À LA UNE DU 3 MAI 2026
[21:25]FC Nantes : énorme rebondissement dans l’affaire de l’informateur des Kita !
[21:00]RC Lens Mercato : la déclaration de Sangaré qui en dit long sur son avenir
[20:35]OM Mercato : huit départs déjà actés pour cet été ?
[20:10]ASSE : Cardona lâche un message fort après la défaite à Rodez
[19:48]OL – Stade Rennais : les compos sont tombées avec une surprise !
[19:30]PSG Mercato : Désiré Doué a répondu à l’offre XXL venue d’Angleterre
[19:28]Espanyol – Real Madrid : la compo d’Arbeloa est connue !
[19:10]Auxerre s’impose contre Angers et envoie presque le FC Nantes en Ligue 2
[18:50]Barça Mercato : une signature bouclée, deux nouveaux joueurs demandés par Flick
[18:30]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le prix de Pablo Pagis !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : la déclaration de Sangaré qui en dit long sur son avenir

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 21:00
💬 Commenter
Mamadou Sangaré sous le maillot du RC Lens

Mamadou Sangaré s’est exprimé ce samedi soir sur son avenir après le match nul du RC Lens contre l’OGC Nice (1-1).

Arrivé l’été dernier au RC Lens en provenance du Rapid Vienne pour seulement 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré pourrait déjà quitter l’Artois cet été après une magnifique première saison réalisée sous le maillot lensois. Le Malien étant désormais estimé à 30 millions d’euros, le Racing pourrait faire une énorme plus value.

Sangaré sort du silence sur son avenir

Après le match nul concédé ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), Mamadou Sangaré a été interrogé sur son avenir. « Je ne pense pas trop à ce que les gens disent. Moi, je suis focus avec le Racing. Et on verra ce qu’il va se passer. Les transferts et tout ça, ça ne me défocalise pas. Je suis là avec le club, j’ai signé quatre ans. Donc on verra ce qui va se passer. Mais moi, je suis vraiment focus sur cette fin de saison. Et j’espère qu’on va atteindre nos objectifs », a confié le milieu de terrain lensois en zone-mixte.

Une déclaration qui montre que Mamadou Sangaré reste concentré sur la fin de saison, mais qui laisse penser qu’il se dirige davantage vers un départ du RC Lens lors du prochain mercato estival que vers une deuxième saison au club.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot