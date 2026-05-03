RC Lens Mercato : la déclaration de Sangaré qui en dit long sur son avenir

Mamadou Sangaré s’est exprimé ce samedi soir sur son avenir après le match nul du RC Lens contre l’OGC Nice (1-1).

Arrivé l’été dernier au RC Lens en provenance du Rapid Vienne pour seulement 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré pourrait déjà quitter l’Artois cet été après une magnifique première saison réalisée sous le maillot lensois. Le Malien étant désormais estimé à 30 millions d’euros, le Racing pourrait faire une énorme plus value.

Sangaré sort du silence sur son avenir

Après le match nul concédé ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), Mamadou Sangaré a été interrogé sur son avenir. « Je ne pense pas trop à ce que les gens disent. Moi, je suis focus avec le Racing. Et on verra ce qu’il va se passer. Les transferts et tout ça, ça ne me défocalise pas. Je suis là avec le club, j’ai signé quatre ans. Donc on verra ce qui va se passer. Mais moi, je suis vraiment focus sur cette fin de saison. Et j’espère qu’on va atteindre nos objectifs », a confié le milieu de terrain lensois en zone-mixte.

Une déclaration qui montre que Mamadou Sangaré reste concentré sur la fin de saison, mais qui laisse penser qu’il se dirige davantage vers un départ du RC Lens lors du prochain mercato estival que vers une deuxième saison au club.