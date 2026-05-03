À LA UNE DU 3 MAI 2026
[14:00]ASSE : les Verts monteront en Ligue 1 lors de la dernière journée si…
[13:40]OM : Beye sauvé après l’humiliation à Nantes, Benatia lâché par le vestiaire !
[13:20]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pagis a fait un choix, Lorient a fixé son prix !
[13:00]PSG Mercato : un transfert à 40 millions d’euros en préparation cet été
[12:40]RC Lens : après son but à Nice, Saint-Maximin a balancé une petite bombe pour la finale
[12:20]OM Mercato : le FC Barcelone offre un immense cadeau à Marseille pour cet été
[12:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier défend l’indéfendable ! »
[11:40]Revue de presse : c’est fini pour le RC Lens, grosse nouvelle au LOSC, accord en vue à l’OL ?
[11:20]Real Madrid : yacht, bisous et maillots de bain, Mbappé profite à fond avec Ester Expósito
[11:00]RC Lens : les Sang et Or ont trouvé leur nouveau Clauss… déjà annoncé sur le départ
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pagis a fait un choix, Lorient a fixé son prix !

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 13:20
💬 Commenter

Révélation de la saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis attise les convoitises de l’OM, du RC Lens et du Stade Rennais. Le club breton, ouvert à un départ, a fixé un prix.

Auteur d’une saison 2025-2026 très remarquée avec le FC Lorient, Pablo Pagis s’impose comme l’un des profils les plus suivis du prochain mercato estival en Ligue 1. À 23 ans, l’attaquant formé entre Rennes et Lorient totalise déjà 10 buts et 3 passes décisives, dont une réalisation symbolique face au PSG (2-2), confirmant sa montée en puissance au plus haut niveau.

Trois clubs de Ligue 1 sur le dossier

Comme rapporté par Le 10 Sport, le joueur attire fortement l’attention de plusieurs clubs français ambitieux. En première ligne, le RC Lens apparaîtrait comme l’un des plus offensifs sur le dossier, comme déjà révélé sur notre site. Les Sang et Or, en course pour une qualification européenne, envisageraient sérieusement de renforcer leur secteur offensif avec le profil polyvalent de Pagis.

Le Stade Rennais suivrait également la situation de près. Club formateur du joueur, Rennes surveille son évolution avec attention, sans être encore passé à l’action concrète. De son côté, l’OM garde un œil sur le dossier, dans un contexte où le club phocéen continue de restructurer son attaque pour la saison prochaine.

Un prix autour de 15 millions d’euros

En interne, le FC Lorient a déjà acté sa position : un départ n’est pas fermé cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, Pablo Pagis ne devrait pas prolonger et souhaite franchir un cap dans sa carrière, mais tout faisant le choix de rester en France ! Les dirigeants lorientais ont fixé la barre autour de 15 millions d’euros pour envisager un transfert, toujours selon la même source. Une somme élevée mais cohérente au regard de sa progression et de son profil de buteur moderne, capable de s’adapter à plusieurs systèmes offensifs.

Entre un RC Lens ambitieux, un Stade Rennais attentif et un OM toujours à l’affût des opportunités offensives, Pablo Pagis s’impose comme l’un des dossiers à suivre de très près cet été en Ligue 1. Sa trajectoire pourrait rapidement s’accélérer à l’ouverture du mercato.

OMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens, Stade Rennais