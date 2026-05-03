OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pagis a fait un choix, Lorient a fixé son prix !

Révélation de la saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis attise les convoitises de l’OM, du RC Lens et du Stade Rennais. Le club breton, ouvert à un départ, a fixé un prix.

Auteur d’une saison 2025-2026 très remarquée avec le FC Lorient, Pablo Pagis s’impose comme l’un des profils les plus suivis du prochain mercato estival en Ligue 1. À 23 ans, l’attaquant formé entre Rennes et Lorient totalise déjà 10 buts et 3 passes décisives, dont une réalisation symbolique face au PSG (2-2), confirmant sa montée en puissance au plus haut niveau.

Trois clubs de Ligue 1 sur le dossier

Comme rapporté par Le 10 Sport, le joueur attire fortement l’attention de plusieurs clubs français ambitieux. En première ligne, le RC Lens apparaîtrait comme l’un des plus offensifs sur le dossier, comme déjà révélé sur notre site. Les Sang et Or, en course pour une qualification européenne, envisageraient sérieusement de renforcer leur secteur offensif avec le profil polyvalent de Pagis.

Le Stade Rennais suivrait également la situation de près. Club formateur du joueur, Rennes surveille son évolution avec attention, sans être encore passé à l’action concrète. De son côté, l’OM garde un œil sur le dossier, dans un contexte où le club phocéen continue de restructurer son attaque pour la saison prochaine.

Un prix autour de 15 millions d’euros

En interne, le FC Lorient a déjà acté sa position : un départ n’est pas fermé cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, Pablo Pagis ne devrait pas prolonger et souhaite franchir un cap dans sa carrière, mais tout faisant le choix de rester en France ! Les dirigeants lorientais ont fixé la barre autour de 15 millions d’euros pour envisager un transfert, toujours selon la même source. Une somme élevée mais cohérente au regard de sa progression et de son profil de buteur moderne, capable de s’adapter à plusieurs systèmes offensifs.

Entre un RC Lens ambitieux, un Stade Rennais attentif et un OM toujours à l’affût des opportunités offensives, Pablo Pagis s’impose comme l’un des dossiers à suivre de très près cet été en Ligue 1. Sa trajectoire pourrait rapidement s’accélérer à l’ouverture du mercato.