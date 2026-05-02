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FRANCE

FC Nantes – OM : les compos sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 2 Mai 2026, 13:57
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Mason Greenwood lors du match aller entre l'OM et le FC Nantes

Découvrez les compositions officielles du match de la 32e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et l’OM.

Le FC Nantes et l’Olympique de Marseille s’affrontent, ce samedi (15h) à la Beaujoire, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Après s’être imposés au Vélodrome (2-0), le 4 janvier dernier, les Canaris visent un nouvel exploit face à l’OM pour continuer à croire aux barrages, tandis que les Marseillais doivent impérativement renouer avec la victoire pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Voici les compositions officielles des deux équipes pour cette rencontre.

Les compos officielles

FC Nantes : Carlgren – Guilbert, Awaziem, Cozza, Machado – Sissoko, Lepenant, Kaba – Cabella, Ganago, Abline.

OM : De Lange – Nnadi, Balerdi, Medina, Emerson – Vermeeren, Höjbjerg – Greenwood, Timber, Traoré – Aubemayang.

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