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FRANCE

FC Nantes : Kombouaré a encore craqué, une punchline XXL sur le PSG est sortie

Par William Tertrin - 1 Mai 2026, 16:50
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L'entraîneur du Paris FC, Antoine Kombouaré.

Ancien entraîneur emblématique du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’a rien perdu de son sens de la répartie. Lors de sa dernière conférence de presse avec le Paris FC, le technicien kanak a offert une nouvelle séquence savoureuse.

Une joute verbale dans la lignée de son style

Face au journaliste Clément Brossard, qui avait osé tutoyer le coach la semaine dernière, Kombouaré a lâché, avec un sourire en coin :

« Ah, vous avez retenu la leçon », après que le journaliste l’ait appelé : « Monsieur Antoine Kombouaré ».

Une petite pique qui illustre parfaitement la relation souvent électrique mais respectueuse qu’il entretient avec les médias. Ce n’est donc pas la première fois que l’ancien coach nantais recadre sèchement un interlocuteur, lui qui avait déjà rappelé a journaliste :

« On n’est pas copains »

« Qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG ? »

Mais c’est surtout une autre déclaration qui a marqué les esprits. Interrogé sur le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), Kombouaré a d’abord recadré le débat :

« Qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG, je suis en train de vous parler d’une défaite face à Lille »

Avant de nuancer, fidèle à sa spontanéité :

« Je voulais vraiment être présent […] C’était fabuleux, un match d’anthologie. Quelle performance du PSG. »

Un ADN forgé à Nantes

Ce mélange d’exigence et de caractère rappelle forcément son passage au FC Nantes, club où il a marqué les esprits. Arrivé dans un contexte compliqué en 2021, Kombouaré avait réussi à maintenir les Canaris avant de les mener à une victoire en Coupe de France en 2022.

À Nantes, déjà, ses conférences de presse étaient des moments à part : direct, parfois piquant, mais toujours sincère. Dans un club souvent en crise sportive ces dernières saisons, son leadership et son discours avaient contribé à maintenir un cap, malgré les turbulences internes et les luttes pour le maintien.

Aujourd’hui, alors que le FC Nantes traverse une saison très compliquée en Ligue 1, avec de multiples changements d’entraîneurs et des résultats en berne, la figure de Kombouaré reste dans toutes les têtes… pour les bonnes et les mauvaises raisons.

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