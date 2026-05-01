RC Lens : le père d’un Sang et Or a complètement vrillé

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

C’est une anecdote aussi improbable que savoureuse, racontée récemment par Amine Bassi (milieu offensif franco-marocain de 28 ans), qui remet en lumière le tempérament bien trempé de Geoffrey Jourdren. Et forcément, du côté du RC Lens, cela résonne d’autant plus que l’ancien portier est le père d’Ilan Jourdren, jeune espoir Sang et Or.

Un prank lunaire qui tourne au fiasco médiatique

Dans une séquence captée sur un live TikTok, Amine Bassi raconte une scène hallucinante vécue avec Geoffrey Jourdren lorsque les deux joueurs évoluaient à Nancy. À l’époque, une équipe de beIN Sports organise minutieusement une interview avec le gardien.

Tout est prêt : installation, caméras, timing après l’entraînement… sauf que Jourdren, fidèle à son caractère imprévisible, décide de tout faire capoter.

Selon Bassi, l’ancien gardien l’emmène sur place avant de lâcher, face aux journalistes :

« C’est ici l’interview ? Eh bah j’la fais pas ! »

Résultat : une équipe média venue pour rien, et un prank totalement assumé. Un moment que Bassi décrit lui-même comme “génial”, tout en reconnaissant le côté complètement barré du personnage.

Geoffrey Jourdren, un caractère bien connu

Ce coup d’éclat n’est finalement pas si surprenant pour ceux qui ont suivi la carrière de Geoffrey Jourdren. Champion de France avec Montpellier en 2012, le gardien s’est souvent illustré par son tempérament volcanique, parfois jusqu’à des débordements notoires.

Déjà joueur, il était réputé pour ses coups de sang et son côté imprévisible. Une personnalité entière, qui oscille entre passion débordante et décisions inattendues… comme cette fameuse interview sabotée.

Un lien direct avec le RC Lens

Ce qui rend l’anecdote encore plus savoureuse aujourd’hui, c’est le lien direct avec Lens. Geoffrey Jourdren est en effet le père de Ilan Jourdren, jeune gardien prometteur du club nordiste.

Né en 2008, Ilan Jourdren a déjà intégré l’environnement professionnel lensois et s’impose comme un talent à suivre à son poste.

Autant dire que du côté de Bollaert, certains espèrent que le fils héritera surtout des qualités sportives du père… et un peu moins de son goût pour les coups de folie.

Une anecdote qui colle parfaitement au personnage

Entre humour, provocation et spontanéité, cette histoire résume parfaitement Geoffrey Jourdren : un joueur attachant, mais totalement imprévisible.

Et si aujourd’hui son fils commence à faire parler de lui au RC Lens, cette anecdote rappelle une chose : chez les Jourdren, le talent ne manque pas… mais la normalité non plus.