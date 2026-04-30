RC Lens : Sage assume son coup de sang à Brest… mais il s’est mis des joueurs à dos

Le match nul spectaculaire entre Brest et le RC Lens (3-3, 31e journée de Ligue 1) continue de provoquer des remous en interne. Une semaine après avoir laissé éclater sa colère, Pierre Sage est revenu sur ses propos… tout en reconnaissant avoir dépassé certaines limites. Mais derrière les explications du coach lensois, une fracture apparaît clairement : plusieurs joueurs ont très mal vécu cette sortie publique.

Une première période jugée “irrespectueuse”

À la mi-temps du match, alors que Lens était mené 3-0, Pierre Sage avait déjà vidé son sac dans le vestiaire et en conférence d’après-match :

Une phrase qui a marqué les esprits dans le vestiaire, notamment chez les joueurs titulaires en première période (notamment Aguilar, Masuaku, Saïd, Sotoca), largement pointés du doigt pour leur manque d’intensité et d’engagement.

Des joueurs “visés” qui l’ont mal vécu

Logiqiement, les remplaçants et titulaires de la première mi-temps se sont sentis directement ciblés par la sortie du coach.

Pierre Sage l’a reconnu lui-même en conférence de presse, dans des propos rapportés par L’Équipe :

« C’était un vrai coup de gueule et les joueurs se sont vraiment sentis visés. C’est comme une situation de conflit dans une famille. C’est justement dans ces moments-là qu’on voit le niveau d’amour. Ce n’est pas parce qu’il y a un conflit dans un système que celui-ci est forcément ébranlé. À l’inverse, il doit aussi trouver sa ressource à l’intérieur. Et même quand le patriarche déconne, puisque ça a été le cas car j’y suis allé vraiment très très fort… ».

Une “colère noire” assumée… et critiquée en interne

Pierre Sage a expliqué avoir perdu le contrôle émotionnel, tout en assurant que le navire ne tanguait pas du tout malgré cet épisode :

« Lorsque la compétition nous amène à être dans une exigence maximale, il est possible aussi que de temps en temps, je sorte de mes gonds, que je sois capable de dire que c’était nécessaire et que je sois capable aussi de dire que j’ai déconné pour faire en sorte que le bateau continue à avancer tranquillement sur sa trajectoire. Et je n’ai pas l’impression aujourd’hui que le navire tangue, bien au contraire ».

Une sortie brutale qui a sans doute surpris certains joueurs, habitués à un discours plus mesuré depuis le début de saison. Malgré tout, le coach lensois a clarifié les choses auprès de son groupe :

« C’est comme tout, au début on n’ose pas se regarder, après, on se regarde un peu, on se fait des clins d’oeil et on va prendre un café ensemble… Il y a surtout une discussion franche et sincère et c’est important de se dire les choses même si ça fait très mal. Car ça amène aussi la possibilité de se dire d’autres choses qui étaient nécessaires et peut-être un peu plus profondes. J’aurais pu faire en sorte qu’ils vivent avec ça. Mais ce sont des dégâts que je ne pouvais pas laisser ça sous silence. Je me suis permis de leur donner ma position par rapport à la situation générale et par rapport aux reproches que je leur avais fait. Et ce n’est pas parce qu’on engueule quelqu’un ou qu’on l’affiche qu’on ne l’aime pas forcément ».

Un vestiaire à recoller avant la fin de saison

Sportivement, Lens reste en position favorable pour officialiser son retour en Ligue des champions, mais l’épisode de Brest a laissé des traces.

Entre frustration, incompréhension et ego froissés, le staff devra rapidement apaiser les tensions pour éviter que cet épisode ne pèse dans le sprint final.

Car si la “colère noire” de Pierre Sage visait à provoquer une réaction, elle a aussi créé un malaise réel dans le groupe.