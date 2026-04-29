RC Lens : nouvelle révélation sur l’avenir de Sage, mais…

Le RC Lens et notamment l’avenir de Pierre Sage fait beaucoup parler ces dernières heures. Pour autant, pas besoin de s’inquiéter, même si tout ne serait pas si rose malgré la saison exceptionnelle.

À l’approche d’une fin de saison historique, le RC Lens avance sur une ligne de crête. Sur le terrain, tout semble sourire aux Sang et Or. En coulisses, le discours est plus nuancé. Interrogé indirectement sur la situation du banc lensois, l’insider Mohamed Toubache-Ter se veut clair : aucun changement d’entraîneur n’est à prévoir à court terme malgré les récentes rumeurs. Selon lui, Pierre Sage “est très bien à Lens”.

Un message qui confirme la tendance actuelle : le technicien, nommé l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2028, reste solidement installé malgré la pression d’une fin de saison intense. Sur le plan sportif, difficile de contester ce choix. Lens réalise un exercice 2025-2026 remarquable, avec une 2e place de choix en Ligue 1 et surtout une qualification pour la finale de la Coupe de France, une première depuis 1998.

Une communication volontairement différée

Mais derrière cette stabilité affichée, le flou demeure. Mohamed Toubache-Ter a volontairement choisi de repousser certaines révélations après la finale.

Objectif assumé : ne pas “déstabiliser” le club dans un moment clé. Une posture qui intrigue et alimente les spéculations autour de l’environnement lensois.

L’insider évoque notamment des “nuages” au-dessus du club, laissant entendre que tout n’est pas aussi fluide en interne que les résultats pourraient le laisser penser.

Des tensions internes évoquées

Plusieurs signaux faibles vont dans ce sens. Ces dernières semaines, des frictions sont apparues entre Pierre Sage et une partie de son groupe. Le coach n’a pas hésité à pointer du doigt certains joueurs après des performances jugées insuffisantes, notamment après des matchs marquants comme face à Brest (3-3) ou Lille (0-3).

Pour rappel, sur RMC, le consultant Walid Acherchour avait semé le doute chez les supporters lensois en indiquant qu’une séparation entre Sage et Lens n’est pas à exclure à terme, notamment avec l’arrivée possible de Yannick Cahuzac dans le staff qui pourrait modifier les équilibres internes et réduire l’influence du coach.

À cela s’ajoutent des incertitudes sur l’effectif, avec plusieurs cadres susceptibles de partir (Thomasson, Sangaré, Sarr, Thauvin ?), ce qui fragiliserait le projet sportif. Acherchour évoque aussi un possible manque de moyens pour le mercato, qui pourrait frustrer Pierre Sage s’il estime ne pas avoir les ressources nécessaires pour viser haut.

Une fin de saison excitante

Le timing rend la situation encore plus sensible. Le RC Lens joue gros sur tous les tableaux, avec une 2e place pas encore confirmée, une finale de Coupe de France à disputer, et donc la possibilité d’un premier trophée majeur

Dans ce contexte, toute turbulence interne pourrait avoir un impact direct sur les performances. En tout cas, pas de révolution à court terme sur le banc lensois : Pierre Sage est maintenu et soutenu.

Mais derrière cette continuité, le club avance avec quelques incertitudes. Et sauf retournement, c’est bien après la finale de la Coupe de France que le vrai feuilleton lensois pourrait commencer avec quelques révélations…