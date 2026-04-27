Dans sa chronique hebdomadaire au Progrès, l’ancien défenseur Patrick Guillou n’a pas raté l’ASSE après sa défaite dans le Chaudron contre Troyes (0-3), reprenant une punchline de Florian Thauvin (RC Lens).

Il fallait s’y attendre, Patrick Guillou n’est pas tendre avec l’ASSE dans sa chronique habituelle au Progrès. Deux jours après la large défaite dans le Chaudron face à Troyes (0-3), qui a permis aux Aubois de valider leur montée dans l’élite et fait chuter les Verts à la troisième marche du podium, l’ancien défenseur s’est interrogé sur l’incapacité de cette équipe à se hisser à la hauteur d’un grand rendez-vous. Et, reprenant une punchline de Florian Thauvin (RC Lens) quand il était à l’OM, s’est demandé si cela valait vraiment la peine de remonter en Ligue 1 avec des joueurs affichant de telles lacunes…

« La Ligue 1, mais pour quoi faire ? »

« Deux manières de passer au crible cette défaite. La première : pointer du doigt l’arbitre. C’est souvent le joker universel servant de cache-misère. Quand le scénario dérape, deux autres rideaux de fumée sont déployés : les blessés et les statistiques. Heureusement, en jouant une fois par semaine, l’excuse du calendrier infernal est laissée au placard. Pour caches les évidences sous le tapis, la psychologie de comptoir est un précieux allié (manque de confiance, effectif déséquilibré, projet en cours de construction). »

« La deuxième approche est plus directe. Plus affûtée que certaines actions. Comment expliquer cette capacité fascinante à disparaître dès que le vent tourne ? A la première gifle, l’ASSE tend l’autre joue pour une belle fessée. L’équipe verte est prise au piège de ses propres illusions. Ca finit en naugrafe organisé. « Daniel Larsonneur » symbolise la faillite des cadres. L’ultime rempart aux 112 buts encaissés sur les deux dernières saisons change de costume après le match. En chargé de communication, mais surtout de diversion, il masque le but vidéo gag encaissé. A L’Etrat, les partisans du déni continuent de vivre dans un monde parallèle. Sont-ils déjà sous d’autres cieux ? Souvent dans le milieu des gants blanc, ce sont les simples collaborateurs qui mettent les mains dans le cambouis. Pourtant, la Ligue 1 n’est pas loin pour les « Fahmy’s Boys ». Et sinon, dans la vraie, une question s’imposer : la Ligue 1, mais pour quoi faire ? »

Nouvelle semaine pour les Verts, les Vertes et le Centre de formation.



📆 Le programme 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2