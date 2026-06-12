RC Lens : c’est confirmé pour Pantaloni, tout proche d’un autre club de Ligue 1

Cité avec insistance du côté du RC Lens pour succéder à Pierre Sage, Olivier Pantaloni devrait rebondir dans un autre club de Ligue 1.

Le dossier des entraîneurs en Ligue 1 continue de s’accélérer en coulisses. Alors que le RC Lens doit annoncer sous peu l’arrivée de Dino Toppmöller pour succéder à Pierre Sage, en partance probable vers Crystal Palace, plusieurs profils avaient été étudiés par la direction artésienne. Parmi eux, Olivier Pantaloni a longtemps figuré parmi les favoris pour prendre les commandes du Racing. Mais en réalité, le coach du FC Lorient n’était clairement pas la priorité.

Dans le même temps, l’OGC Nice a clarifié sa situation en actant la poursuite du projet sous la direction d’Ineos, après l’échec des négociations avec un repreneur anglo-saxon. Le club azuréen entre donc dans une phase de stabilité forcée, avec une réorganisation sportive en cours.

Pantaloni bel et bien favori

C’est dans ce contexte que le nom de Pantaloni remonte fortement du côté de Nice, où il apparaît désormais comme le favori pour succéder à Claude Puel, selon L’Équipe. Les noms de Liam Rosenior, Laurent Bonadei, mais aussi Sébastien Pocognoli ont été cités pour le Gym. Le premier a décliné, tandis que le deuxième a seulement été proposé.

À Lens, le profil de Pantaloni avait surtout séduit pour sa relation avec Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac, futur adjoint. Mais la piste Toppmöller s’est révélée prioritaire et activée dans le plus grand secret depuis plusieurs jours.