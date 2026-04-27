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ASSE : Les prédictions pour la montée en Ligue 1 ne sont pas bonnes pour les verts !

Par Louis Chrestian - 27 Avr 2026, 15:00
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Le scénario a basculé en quelques jours. L’AS Saint-Étienne, qui semblait filer vers la Ligue 1, voit désormais ses chances s’effondrer. Et les dernières projections sont sans appel : la montée directe n’est plus entre leurs mains.

De favori à outsider

Avant le match à Bastia, tout était clair : les Verts avaient 87 % de chances de finir dans le top 2.

Aujourd’hui ? La situation est totalement inversée.

  • ES Troyes AC ➡️ 100 % (déjà assuré)
  • Le Mans FC ➡️ 51 %
  • AS Saint-Étienne ➡️ 47 %
  • Red Star FC ➡️ 1 %
  • Stade de Reims ➡️ 1 %
  • Rodez Aveyron Football ➡️ 0,01 %

Un renversement brutal. Saint-Étienne est désormais derrière Le Mans dans la course à la montée directe.

Une dynamique inquiétante

Cette chute ne doit rien au hasard.

La lourde défaite contre Troyes (0-3) a laissé des traces. Plus qu’un simple revers, c’est un coup d’arrêt mental qui pourrait peser lourd dans ce sprint final.

L’AS Saint-Étienne n’avance plus avec la même sérénité… et ça se ressent.

Plus le droit à l’erreur

Le constat est simple :
les Verts doivent gagner leurs deux derniers matchs… et espérer un faux pas du Le Mans FC.

Autrement dit, ils ne maîtrisent plus leur destin.

Et dans une fin de saison sous pression, ce détail change tout.

Le danger des scénarios cruels

Avec seulement quelques points d’écart, tout peut encore basculer.

Mais la tendance est claire :
Saint-Étienne est passé de favori à chasseur.

Et dans ce rôle, la moindre erreur peut être fatale.

Un mental à reconstruire

Plus que le classement, c’est la réaction qui sera déterminante.

Les hommes de Philippe Montanier doivent vite se relever… sous peine de voir la montée leur échapper au dernier moment.

Verdict imminent

Il reste deux matchs. Deux finales.
Mais désormais, l’AS Saint-Étienne doit regarder ailleurs… et espérer.

Une chose est sûre :
la montée n’a jamais été aussi incertaine.

Et à Saint-Étienne, la pression est maximale

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