RC Lens : Leca pense à un coach dont le nom résonne au Bayern pour remplacer Sage

Le RC Lens explore plusieurs pistes pour succéder à Pierre Sage sur le banc, et le nom de l’Allemand Dino Toppmöller vient d’être révélé.

Le mercato du RC Lens ne concerne pas uniquement les joueurs. En coulisses, la direction lensoise travaille également sur le successeur de Pierre Sage. Si le nom d’Olivier Pantaloni semblait en pole, nous avions également évoqué l’idée Éric Roy, plus tôt ce jeudi. Mais selon les informations de La Voix du Nord, une piste venue d’Allemagne a émergé : celle de Dino Toppmöller, également pisté par Crystal Palace en cas d’échec dans le dossier… Sage !

Âgé de 45 ans, l’entraîneur licencié par l’Eintracht Francfort en janvier dernier est cité parmi les profils étudiés par les dirigeants artésiens. Le technicien allemand, passé par le RB Leipzig et le Bayern Munich en tant qu’adjoint, s’est forgé une réputation de coach moderne, porté sur un jeu structuré et une forte intensité tactique.

Son nom apparaît dans une liste élargie de candidats potentiels, alors que le RC Lens anticipe plusieurs scénarios concernant son futur banc. D’autres profils ont également été évoqués ces derniers jours dans le cadre de la réflexion du club, preuve que le Racing veut prendre le temps de définir la meilleure option pour la suite du projet.

Un salaire de 2,5 millions d’euros par saison à Francfort

Côté expérience, Dino Toppmöller a un CV qui parle pour lui, avec notamment 45 matchs de Coupe d’Europe à son actif, ou encore 86 matchs de Bundesliga. Francophone, Toppmöller correspond à la philosophie recherchée par les dirigeants lensois : un entraîneur jeune, structuré, capable de développer un projet de jeu ambitieux tout en valorisant l’effectif. À Francfort, il touchait un salaire estimé à 2,5 millions d’euros par saison.

Si cette piste venait à se concrétiser, elle s’inscrirait dans la continuité de la stratégie du RC Lens ces dernières saisons : miser sur des profils émergents, capables de s’inscrire dans un projet durable en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Pour l’heure, il s’agit d’une option parmi d’autres. Mais le nom de Dino Toppmöller illustre bien les ambitions et les réflexions en cours autour du futur du banc lensois.