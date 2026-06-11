RC Lens : une nouvelle option adorée des supporters fait surface pour remplacer Sage

Alors que l’avenir d’Éric Roy à Brest reste incertain malgré un contrat jusqu’en 2027, le RC Lens revient dans les discussions comme une option possible pour remplacer Pierre Sage.

Le RC Lens, qui ne devrait pas tarder à officialiser le départ de Pierre Sage, devra également nommer son futur coach. Si le nom d’Olivier Pantaloni semble tenir la corde, celui d’Éric Roy commence à revenir chez certains supporters, lui qui traverse une période d’incertitude au Stade Brestois. Le technicien de 58 ans, sous contrat jusqu’en 2027, attend toujours des garanties claires sur le projet sportif breton. Un contexte qui relance les interrogations sur son avenir immédiat en Ligue 1.

À Brest, le discours d’Éric Roy reste mesuré mais révélateur d’un certain malaise. L’entraîneur, artisan de la montée en puissance du club ces dernières saisons, aurait demandé des garanties sportives pour poursuivre son travail. Mais le coach ne souhaite pas s’inscrire dans un projet où les meilleurs joueurs seraient systématiquement vendus sans ambition sportive forte.

Sous contrat jusqu’en 2027, Roy n’écarte donc pas un départ si les conditions ne sont pas réunies, laissant planer un sérieux doute sur la stabilité du projet brestois, selon Ouest-France.

Éric Roy connaît bien le RC Lens

Dans ce contexte, le RC Lens apparaît comme une hypothèse crédible si une séparation venait à se confirmer. Déjà passé par le club artésien entre 2017 et 2019 dans un rôle de manager sportif, Éric Roy connaît parfaitement l’environnement lensois et ses exigences, et a même laissé de très bons souvenirs avec un travail reconnu en interne comme chez les supporters lensois.

À Lens, le profil de l’ancien entraîneur de Nice pourrait séduire pour assurer la continuité du projet lensois. Sa connaissance du football français, de la Ligue des Champions, sa capacité à travailler avec des moyens limités et son expérience dans des contextes de transition en font un candidat cohérent si un poste venait à s’ouvrir.

Rien n’indique aujourd’hui des négociation réelles entre les parties, mais son profil reste associé au club lensois dans l’imaginaire récent, ce qui alimente naturellement les spéculations. Malheureusement, sa santé est également à prendre en compte, et il n’est pas certain qu’Éric Roy soit totalement ouvert à un nouveau projet, et on le comprend aisément.