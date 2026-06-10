ASSE : un nouveau directeur sportif pour Kilmer Sports !

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Si l’ASSE vient de nommer un nouvel entraîneur en la personne d’Ian Cathro, Kilmer Sports Ventures ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

Le projet porté par Kilmer Sports Ventures continue de s’organiser en profondeur, avec une nouvelle évolution majeure en préparation à l’ASSE. La priorité ne serait plus seulement sportive sur le terrain, mais aussi structurelle en interne.

Kilmer Sports se bouge en interne

La direction stéphanoise aurait ainsi identifié un manque important dans l’organigramme du club : l’absence d’un véritable directeur sportif… pour les féminines. Une critique déjà formulée ces dernières semaines, notamment par certains acteurs du club, à l’image de Sébastien Joseph, ancien coach des Amazones, qui n’avait pas mâché ses mots sur la situation. Selon Le Progrès, le groupe propriétaire de l’ASSE souhaite désormais franchir un cap dans la professionnalisation du club.

L’idée est claire : installer un véritable responsable du secteur sportif, sous la forme d’un manager général ou d’un directeur sportif. En interne, la ligne est assumée. « Dans le but de poursuivre la professionnalisation et une amélioration de l’équipe à tous les niveaux », explique la direction, qui voit dans cette évolution une étape logique du projet.

« Une amélioration de l’ASSE à tous les niveaux »

Cette restructuration pourrait aussi modifier l’équilibre de l’ASSE. Président de l’association, Jean-Marc Barsotti pourrait ainsi voir son rôle évoluer fortement, voire devenir moins opérationnel dans la gestion quotidienne du sportif.

Mais rien n’est encore acté : le projet doit encore être validé par le conseil d’administration, étape indispensable avant toute mise en place concrète. Pour Kilmer Sports, l’objectif est clair : bâtir un club plus stable, plus structuré, capable d’accompagner durablement tout le travail accompli ces derniers mois… pas seulement chez les Verts.