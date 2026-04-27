ASSE : Un soutien inattendu pour les Magic Fans et les Green Angels

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La situation autour de l’AS Saint-Étienne dépasse désormais le simple cadre sportif. Alors que les Magic Fans et les Green Angels sont menacés de dissolution, les réactions se multiplient… et l’une d’elles n’est pas passée inaperçue.

Un message fort en direct à la télévision

C’est en toute fin de retransmission sur beIN Sports, après la défaite des Verts face à Troyes (0-3), que Clément Grèzes a pris la parole.

Le commentateur, habituellement mesuré, a tenu à adresser un message direct aux autorités :

“Messieurs les ministres, ne dissolvez pas le Chaudron…”

Une déclaration rare, engagée, presque militante, qui traduit l’émotion et l’inquiétude autour de cette possible décision.

Les ultras stéphanois sous pression

Depuis plusieurs semaines, les Magic Fans et les Green Angels sont dans le viseur des pouvoirs publics.

Une procédure de dissolution est en cours, suscitant une vive réaction dans le monde du football. Car au-delà des incidents isolés, c’est toute une culture du supportérisme qui est aujourd’hui menacée.

“Cette passion n’a pas de prix”

Dans son intervention, Grèzes a insisté sur un point essentiel : l’importance des supporters dans le spectacle du football.

Pour lui, l’ambiance du Chaudron représente bien plus qu’un simple décor. C’est une identité, une force, une vitrine pour le football français.

Et malgré la lourde défaite contre Troyes, il a tenu à saluer l’engagement des tribunes, fidèles au rendez-vous.

💚 Le mot de la fin de cette soirée de merde offert par l'immense Clément Grèzes :



« Messieurs les ministres ne dissolvez pas le Chaudron. »pic.twitter.com/90cay4qxIl — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 25, 2026

Un mouvement de soutien qui s’amplifie

Clément Grèzes n’est pas seul. Depuis l’annonce de la procédure, les messages de soutien affluent de toutes parts : anciens joueurs, observateurs, fans… tous défendent le rôle essentiel des groupes ultras dans la vie du club.

À Saint-Étienne, plus qu’ailleurs, le lien entre l’équipe et ses supporters est unique.

Un enjeu qui dépasse le terrain

La question est désormais politique autant que sportive.

Faut-il sanctionner des débordements… ou préserver une ferveur historique ?

La réponse pourrait avoir un impact bien au-delà de Geoffroy-Guichard.

Le Chaudron en sursis ?

Une chose est sûre : la mobilisation grandit.

Et le message de Clément Grèzes résonne déjà comme un symbole.

À Saint-Étienne, le combat ne se joue pas seulement pour une montée… mais aussi pour préserver l’âme du club