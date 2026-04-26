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FRANCE

RC Lens : révélations explosives en fin de saison ?

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 08:34
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L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, discutant avec son directeur sportif, Jean-Louis Leca.

L’insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé des révélations en fin de saison sur des « folies » qui se feraient « même dans les clubs où les résultats sont tops ». Ce qui fait penser au RC Lens…

Le bel édifice lensois peut-il se lézarder ? Depuis le début de la saison, le Racing montre son meilleur visage, avec une équipe épatante sur le terrain, un entraîneur, Pierre Sage, inspiré, une direction unie qui multiplie les bons choix et des supporters toujours aussi impressionnants. Mais, déjà, ces dernières semaines, on a senti quelques tiraillements entre le coach et son effectif. Après la claque à Lille (0-3) comme après le nul à Brest (3-3) vendredi, Sage n’a pas hésité à critiquer certains habituels remplaçants ne répondant pas à ses attentes. Certains craignent que le groupe, lassé, ne finisse par lâcher son entraîneur au pire moment de la saison, alors que la possibilité de remporter la Coupe de France pour la première fois de l’histoire du RCL pointe à l’horizon.

« Même dans les clubs où les résultats sont tops, il y a des folies… »

Mais ce n’est pas tout ! Hier soir sur X, Mohamed Toubache-Ter a lâché cette phrase sibylline : « Comme pour de nombreux clubs, il sera aisé d’en parler après la fin de saison lors d’un Space afin de ne pas être accusé de déstabiliser/de foutre le chaos ou que sais-je encore. Même dans les clubs où les résultats sont tops, il y a des folies… ». Difficile de ne pas penser au RC Lens quand l’insider évoque « les clubs où les résultats sont tops ». Ce pourrait être le PSG, où l’on sait que le Qatar fait régner un vent de terreur, mais Toubache-Ter n’a guère d’infos sur le club de la capitale. Alors que sur Lens, oui…

D’ailleurs, dans les commentaires de ce tweet, des supporters lensois ont déjà commencé à se plaindre du fait que Toubache-Ter n’aimait pas le Racing. Et ce alors qu’il a souligné l’exceptionnelle force mentale des Sang et Or vendredi soir après leur come-back de 0-3 à 3-3 à Brest. Le grand déballage promis touchera-t-il le RC Lens ?

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)

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