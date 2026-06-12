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RC Lens Mercato : Toppmöller déjà confronté à un coup dur pour une priorité de Leca ?

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 16:40
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Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca.

Longtemps dans le viseur du RC Lens, Lassine Sinayoko pourrait finalement prendre la direction de la Premier League. Un coup dur pour un dossier prioritaire de Jean-Louis Leca.

Alors que le RC Lens avait fait de Lassine Sinayoko l’une de ses priorités offensives lors du mercato estival 2025, la piste semble désormais s’éloigner sérieusement si elle devait être réactivée dans les prochains jours. D’après les informations révélées par Samir Djabali, l’attaquant de l’AJ Auxerre est aujourd’hui au cœur de plusieurs discussions avec des formations de Premier League.

Quatre clubs anglais sur Sinayoko

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’AJA, l’international malien suscite un intérêt grandissant outre-Manche. Quatre clubs anglais échangeraient actuellement avec son entourage afin d’étudier les contours d’une éventuelle arrivée cet été. À ce stade, aucun accord n’a toutefois été trouvé et le dossier reste au stade des discussions.

Pour le RC Lens, cette évolution a de quoi rappeler un feuilleton encore récent. À l’été 2025, les dirigeants lensois avaient multiplié les démarches pour attirer le joueur de 26 ans. Un accord semblait même proche avant qu’Auxerre ne bloque finalement l’opération dans les derniers jours du mercato. Le dossier avait alors créé des tensions entre les deux clubs et laissé un goût amer dans l’Artois.

Un profil qui aurait plu à Toppmöller ?

Très apprécié pour sa polyvalence offensive, sa capacité à répéter les efforts et son expérience du haut niveau, Sinayoko cochait de nombreuses cases recherchées par le staff lensois. Son profil restait d’ailleurs associé au Racing ces derniers mois, preuve de l’intérêt durable porté par le club nordiste.

Mais cette fois, la concurrence anglaise pourrait changer la donne. Déjà sollicité par des clubs britanniques par le passé, le Malien bénéficie désormais d’une cote en hausse après ses performances en Ligue 1 et avec sa sélection nationale.

Reste désormais à connaître l’identité des quatre prétendants anglais. Une chose est sûre : si les discussions aboutissent, le RC Lens pourrait voir s’envoler définitivement une cible, qui aurait pu plaire au futur entraîneur Dino Toppmöller, qu’il suit depuis de nombreux mois.

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