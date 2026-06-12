FC Nantes : un gros détail bloque le retour officiel de Michel Der Zakarian

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Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes semble bien engagé, mais un flou persiste encore autour de l’organisation du staff technique.

Alors que le FC Nantes s’active en coulisses pour reconstruire son projet en Ligue 2, le nom de Michel Der Zakarian est désormais quasi officiel pour reprendre le club. Mais malgré des informations concordantes sur une arrivée proche, un élément central du dossier reste encore loin d’être réglé : la constitution du staff technique.

Interrogé sur les rumeurs d’une validation imminente du retour de l’ancien coach des Canaris, le compte suivi par de nombreux supporters, Emmanuel Merceron, a apporté une réponse qui nuance nettement l’emballement actuel.

« Pas que je sache, staff pas constitué encore, mais Der Zakarian est déjà au travail à la Jonelière »

Selon plusieurs sources, Michel Der Zakarian est bien la priorité du FC Nantes pour relancer le club après la relégation, et doit signer un contrat de deux ans. Cependant, l’organisation autour de lui reste en chantier. Le staff qui doit l’accompagner n’est pas encore totalement finalisé, un point qui retarde la validation définitive de son arrivée. Pourtant, aux dernières nouvelles, David Bechkoura et Vitorino Hilton devaient accompagner « MDZ ».