Après le nul à Brest (3-3), qui a sans doute mis un terme aux espoirs de titre du RC Lens, Pierre Sage a taclé plusieurs de ses joueurs et on comprend qu’il s’agit de cinq habituels remplaçants ayant débuté la partie.

Hier soir, au sortir du nul à Brest (3-3) qui a sans doute mis un terme aux espoirs de titre du RC Lens, Pierre Sage s’est emporté contre certains de ses joueurs : « C’est évident, les faits parlent d’eux-mêmes. Vu que je suis à la source de tous ces faits-là, le résultat m’incombe. J’espère que les joueurs qui ont joué la première période seront capables de vous dire la même chose. J’ai eu des mots très durs à la mi-temps. Je me suis senti un peu trahi. C’est un mot très fort. Mais j’ai donné du temps de jeu, j’ai voulu apporter de la fraîcheur. Je vous avoue que je n’ai pas eu en retour ce que j’attendais. J’ai pris la décision de faire des rotations, c’était une erreur, je me suis trompé. Les titulaires avaient une fiche de mission, ils l’ont bafouée. L’expérience qu’on a vécue est assez traumatisante, malgré tout ».

Sotoca, Sima, Saïd, Masuaku et Aguilar ne devraient pas revenir de sitôt dans le onze de départ !

Autant après Lille (0-3), il y a trois semaines, Pierre Sage avait critiqué l’ensemble de son groupe, autant cette fois, ce sont les habituels remplaçants qu’il avait aligné dès le coup d’envoi qui sont dans son viseur. Il s’agit de Florian Sotoca, Abdallah Sima, Wesley Saïd, Arthur Masuaku et Ruben Aguilar. Les cinq sont tous sortis entre la 52e et la 64e minute de jeu. Sotoca et Saïd ont été transparents, écopant de la note de 3 dans L’Equipe. Sima a certes marqué mais il a raté d’énormes occasions. Aguilar et Masuaku ont quant à eux été fébriles au possible. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur lensois a d’ailleurs confirmé que les joueurs qu’il visait étaient ceux qui avaient été remplacés. Vu le peu de matches qu’il reste d’ici la fin de saison, pas sûr du tout que ces cinq-là aient droit à une nouvelle chance dans le onze de départ du Racing…

Pierre Sage a d’ailleurs confirmé que les changements aux alentours de l’heure de jeu avaient eu pour but de punir les joueurs défaillants. Car quand il lui a été demandé si cela lui était déjà arrivé de procéder à autant de remplacements à ce moment-là de la rencontre, il a répondu : « Oui, peut-être en U11. Mais en U11, c’est pour donner, là, c’est pour punir ».

A la question de @ligue1plus sur "vous avez des joueurs en tête ?", Pierre Sage répond : « Bien sûr, vous avez vu les changements. »#RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)