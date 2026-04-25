À LA UNE DU 25 AVR 2026
[09:20]ASSE Mercato : Kilmer n’écoute pas Montanier et file sur une révélation de L2
[08:58]Nouvelles rassurantes pour Mbappé, le Real Madrid offre la Liga au FC Barcelone
[08:41]FC Nantes : Kita a fixé un prix de vente hallucinant, l’OM et le PSG choqués !
[08:12]FC Barcelone Mercato : l’agent de Julian Alvarez remet le PSG dans la course !
[07:52]ASSE : avant Troyes, Montanier lâche ses vérités
[07:35]OM : Medina va récupérer le brassard, ses partenaires enragent !
[07:18]PSG : des surprises et un gros risque pris par Luis Enrique à Angers ?
[07:00]RC Lens : après Brest, Sage fracasse encore ses joueurs, 5 en particulier
[06:30]Pronostic Paris FC – LOSC : les Dogues jouent gros dans la course à la Ligue des Champions
[06:00]ASSE : Montanier a trouvé une espèce rare chez les Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Medina va récupérer le brassard, ses partenaires enragent !

Par Raphaël Nouet - 25 Avr 2026, 07:35
💬 Commenter
Facundo Medina effectuant une passe lors de la victoire de l'OM sur le FC Metz.

La sortie médiatique explosive de Facundo Medina a plu au staff de l’OM, qui devrait lui confier le brassard de de capitaine. Mais certains coéquipiers de l’Argentin ont, eux, très mal vécu ces critiques.

Ce samedi, L’Equipe revient sur l’énième folle semaine vécue par l’Olympique de Marseille cette saison. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les choses ne se sont pas arrangées depuis la déroute à Lorient (0-2) samedi dernier ! Medhi Benatia avait promis que les joueurs passeraient plusieurs nuits à la Commanderie mais, en réalité, ils n’y dormiront que ce soir. Parce qu’Habib Beye, sans contester l’autorité de son directeur du football, avec qui il continue de bien s’entendre, a estimé que ses troupes avaient fait preuve d’un bon investissement lors des entraînements. Sans compter qu’après une semaine de stage à Marbella, de nouvelles nuitées loin des familles auraient été mal perçues.

Où était Medina pendant la séance de tirs au but contre Toulouse ?

Le vrai problème, ces dernières heures à Marseille, concerne Facundo Medina. Le défenseur argentin a tenu des propos très durs envers certains coéquipiers lors d’une interview à RMC. Tout le monde aura compris qu’il visait Benjamin Pavard et Emerson Palmieri quand il parlait du manque d’investissement de champions du monde et d’Europe… Cette sortie a été bien vue par le staff technique, qui serait enclin à lui confier le brassard de capitaine face à Nice dimanche, Pierre-Emile Hojbjerg étant dans le viseur de Beye et parti pour démarrer sur le banc.

En revanche, plusieurs Olympiens n’ont pas bien pris la sortie de Medina. Les deux principaux intéressés, évidemment, mais d’autres également. D’après L’Equipe, l’entourage de certains joueurs se demandent où était le courageux Argentin quand il a fallu aller frapper les tirs au but contre le TFC (2-2, 3 t.a.b. à 4) en quarts de finale de la Coupe de France. Ambiance… Si l’effectif de l’OM, déjà franchement décevant sur le terrain, commence à se tirer dessus en coulisses, ça va devenir très compliqué. Il est grand temps que la saison se termine !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot