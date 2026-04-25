La sortie médiatique explosive de Facundo Medina a plu au staff de l’OM, qui devrait lui confier le brassard de de capitaine. Mais certains coéquipiers de l’Argentin ont, eux, très mal vécu ces critiques.

Ce samedi, L’Equipe revient sur l’énième folle semaine vécue par l’Olympique de Marseille cette saison. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les choses ne se sont pas arrangées depuis la déroute à Lorient (0-2) samedi dernier ! Medhi Benatia avait promis que les joueurs passeraient plusieurs nuits à la Commanderie mais, en réalité, ils n’y dormiront que ce soir. Parce qu’Habib Beye, sans contester l’autorité de son directeur du football, avec qui il continue de bien s’entendre, a estimé que ses troupes avaient fait preuve d’un bon investissement lors des entraînements. Sans compter qu’après une semaine de stage à Marbella, de nouvelles nuitées loin des familles auraient été mal perçues.

Où était Medina pendant la séance de tirs au but contre Toulouse ?

Le vrai problème, ces dernières heures à Marseille, concerne Facundo Medina. Le défenseur argentin a tenu des propos très durs envers certains coéquipiers lors d’une interview à RMC. Tout le monde aura compris qu’il visait Benjamin Pavard et Emerson Palmieri quand il parlait du manque d’investissement de champions du monde et d’Europe… Cette sortie a été bien vue par le staff technique, qui serait enclin à lui confier le brassard de capitaine face à Nice dimanche, Pierre-Emile Hojbjerg étant dans le viseur de Beye et parti pour démarrer sur le banc.

En revanche, plusieurs Olympiens n’ont pas bien pris la sortie de Medina. Les deux principaux intéressés, évidemment, mais d’autres également. D’après L’Equipe, l’entourage de certains joueurs se demandent où était le courageux Argentin quand il a fallu aller frapper les tirs au but contre le TFC (2-2, 3 t.a.b. à 4) en quarts de finale de la Coupe de France. Ambiance… Si l’effectif de l’OM, déjà franchement décevant sur le terrain, commence à se tirer dessus en coulisses, ça va devenir très compliqué. Il est grand temps que la saison se termine !

Les deux unes du journal L'Equipe de ce samedi 25 avril pic.twitter.com/9rLP2iiSze — L'Équipe (@lequipe) April 25, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)