Pierre Sage à deux doigts de s’engager à Crystal Palace, les supporters du RC Lens ont désigné son remplaçant idéal pour la saison prochaine.

L’après Sage se dessine au RC Lens. Et du côté des supporters artésiens, un consensus semble se dégager pour le futur entraîneur des Sang et Or. Un sondage réalisé par But! sur la question « Quel serait le meilleur coach pour l’après Sage ? » a livré un résultat très révélateur des attentes du public lensois.

Videira assomme les suffrages !

Dans les propositions, plusieurs profils ont été soumis : Sébastien Pocognoli, Alou Diarra, Olivier Pantaloni et Patrick Videira. Et le verdict des supporters du RC Lens est sans appel : Patrick Videira arrive largement en tête avec 56,3 % des suffrages, loin devant ses concurrents. Derrière lui, Olivier Pantaloni recueille 18,8 %, tandis que Pocognoli et Alou Diarra se partagent la troisième position avec 12,5 % chacun. Un résultat qui montre une vraie tendance dans les préférences des supporters lensois, en quête de continuité et de stabilité. Cependant, ce choix populaire ne garantit rien sur le plan concret. Plusieurs obstacles compliquent déjà la situation. D’un côté, certains profils comme Pantaloni restent fortement liés à leur projet actuel, tandis que Videira pourrait être freiné par des contraintes contractuelles, notamment après la montée du Mans en Ligue 1.

Pantaloni toujours favori au RC Lens ?

Dans les coulisses, la direction du RC Lens devra donc composer entre la volonté des supporters et les réalités du marché des entraîneurs. Le club, habitué à travailler dans la continuité, ne voudra pas se précipiter malgré l’urgence créée par le probable départ de Pierre Sage. Ce sondage a au moins le mérite de clarifier une chose : les supporters lensois souhaitent un profil capable de s’inscrire dans un projet durable, avec une identité de jeu claire et une gestion humaine solide. Reste désormais à savoir si le club suivra cette tendance… ou s’il privilégiera une autre piste, plus discrète mais mieux adaptée à ses contraintes internes.