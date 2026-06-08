RC Lens Mercato : coup dur pour un chouchou de Pantaloni attendu par les supporters

À l’approche du mercato estival, le RC Lens voit s’éloigner la piste Bamba Dieng malgré le lien naturel avec Olivier Pantaloni, pressenti sur le banc artésien.

Le RC Lens pourrait bien voir s’envoler une idée qui avait rapidement enflammé les supporters : celle d’un duo entre Olivier Pantaloni et Bamba Dieng. L’entraîneur, qui a relancé l’attaquant sénégalais du côté du FC Lorient, est le favori pour s’asseoir sur le banc lensois dans les prochains jours.

De quoi nourrir une projection simple dans l’esprit des fans : si Pantaloni rejoint Lens, pourquoi ne pas récupérer un joueur qu’il a su remettre sur les rails ? Mais cette hypothèse, séduisante sur le papier, ne tient pas vraiment face à la réalité du marché.

Bamba Dieng, un profil déjà très convoité en Europe

En fin de contrat avec le FC Lorient, Bamba Dieng va quitter le club libre à l’issue de la saison. Auteur d’un exercice solide et d’un retour en forme remarqué (15 buts en 25 matchs cette saison), l’attaquant sénégalais attire déjà plusieurs clubs européens.

Selon Estadio Deportivo, le Real Betis apparaît aujourd’hui comme le candidat le plus sérieux, tandis que des clubs anglais comme QPR et West Brom suivent également le dossier de près. En Espagne comme en Angleterre, son profil d’attaquant explosif et disponible sans indemnité de transfert attire logiquement les convoitises.

Lens trop limité face à la concurrence ?

Sportivement, le RC Lens pourrait avoir une carte à jouer. Le profil de Dieng correspond à ce que le club recherche souvent : intensité, profondeur, percussion.

Mais économiquement, le dossier paraît difficile. Même libre, le joueur suscite une forte concurrence internationale, avec des clubs capables d’offrir des salaires et des primes à la signature bien supérieurs aux standards lensois.

Le facteur Pantaloni, une simple passerelle d’idée

Le lien entre Pantaloni et Dieng reste néanmoins un élément qui alimente les fantasmes. Le technicien a joué un rôle clé dans la relance du Sénégalais à Lorient, en lui redonnant confiance et efficacité dans la surface.

Mais dans les faits, même en cas d’arrivée de Pantaloni à Lens, rien ne garantit que l’attaquant suive la même trajectoire. Le marché du joueur libre attire désormais des clubs plus puissants, capables de faire monter les enchères rapidement.

Le RC Lens devra probablement se résoudre à regarder ce dossier de loin. Bamba Dieng, relancé en Ligue 1 et désormais courtisé à l’étranger, semble davantage se diriger vers un nouveau défi hors de France qu’un projet en Artois.