À deux jours d’un rendez-vous crucial, l’OM enchaîne les mauvaises nouvelles, entre blessures et fissures internes qui fragilisent encore un peu plus un collectif sous pression.

Le coup dur de trop à l’OM ? Selon Foot Marseille, Amine Gouiri a de grandes chances de manquer le choc face à l’OGC Nice (dimanche, 20h45) après une gêne musculaire. Une absence qui s’ajoute à celle déjà actée d’Igor Paixão, privant l’attaque marseillaise de deux éléments capables de faire des différences. Dans un contexte sportif déjà instable, cette double indisponibilité complique sérieusement les plans d’Habib Beye. L’entraîneur de l’OM va devoir bricoler, encore une fois, dans un secteur offensif décimé.

Un vestiaire sous pression

Mais au-delà des absences, c’est surtout l’état d’esprit du groupe qui inquiète. En interne, Foot Marseille confirme que l’ambiance serait loin d’être sereine : Mehdi Benatia apparaîtrait de plus en plus isolé dans la gestion du quotidien. Certains cadres auraient pris leurs distances, tandis qu’une partie de l’effectif de l’OM serait déjà tournée vers l’avenir. Une situation révélatrice d’un groupe fragilisé, où la dynamique collective semble s’effriter au pire moment de la saison.

Une fin de cycle qui se profile ?

Ce climat délétère pose inévitablement la question d’une fin de cycle. Entre blessures à répétition, résultats irréguliers et tensions internes, l’OM donne l’impression d’un club à la croisée des chemins. Le match face à l’OGC Nice pourrait ainsi servir de révélateur. Une nouvelle contre-performance renforcerait les doutes et pourrait accentuer les fractures déjà visibles. Dans ce contexte, la fin de saison de l’OM ne se jouera pas seulement sur le terrain. Elle se jouera aussi, et peut-être surtout, dans les coulisses.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)