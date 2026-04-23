OM : l’OL relance la polémique autour d’une possible vente

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Alors que la situation de l’OM contraste fortement avec celle de l’OL concernant une vente, une comparaison relancée sur les réseaux sociaux alimente à nouveau les débats.

Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’une vente de l’OM alimentent les discussions les plus passionnées sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un tweet du compte @OManiaque a remis une pièce dans la machine, en comparant la situation de l’OM à celle de l’OL, également très convoité sur le marché.

Un tweet ironique qui fait réagir

Dans son message, le compte ironise sur le contraste supposé entre l’OL et l’OM :

« Lyon est à vendre depuis 5 minutes et il y a déjà 50 acheteurs… Si McCourt a mis en vente l’OM, cela doit être à un prix faramineux pour que personne ne s’y intéresse. »

Une prise de position similaire à celle adoptée par Marwan Belkacem sur X également, provocatrice, typique des débats autour des clubs français, qui joue sur une idée largement répandue sur les réseaux : l’OM serait un club “inaccessible” ou “trop cher” pour les investisseurs potentiels.

L’Arabie Saoudite régulièrement citée, mais jamais concrète

Depuis plusieurs années, le nom du fonds souverain saoudien (PIF) revient régulièrement dans les discussions autour d’un possible rachat de l’OM. Pourtant, les sources officielles ou proches des négociations restent prudentes.

Selon plusieurs enquêtes et déclarations récentes, aucun accord concret n’a jamais été officialisé, même si des discussions indirectes ont été évoquées à plusieurs reprises .

Le sujet est donc devenu un classique du football français : un mélange de rumeurs, d’interprétations et de fantasmes d’investisseurs.

McCourt et l’OM : un prix élevé ou une simple absence d’offre ?

Du côté de Frank McCourt, la position est globalement constante : l’OM n’est pas officiellement à vendre, mais pourrait l’être en cas d’offre jugée suffisamment importante.

Certains médias évoquent même un montant potentiel très élevé, pouvant dépasser plusieurs centaines de millions d’euros .

C’est précisément ce point qui nourrit les débats :

certains pensent que le prix bloque toute négociation

d’autres estiment qu’aucun projet sérieux ne s’est présenté

Pourquoi l’OM attire autant les fantasmes ?

L’Olympique de Marseille possède un profil unique en France :

une fanbase massive et très engagée

un stade emblématique (le Vélodrome)

une forte exposition médiatique internationale

Autant d’éléments qui font régulièrement dire que le club serait une “pépite sous-exploitée”… mais aussi un investissement complexe.

Entre réseaux sociaux et réalité économique

Ce tweet illustre surtout une chose : la vente de l’OM est devenue un sujet plus émotionnel que factuel. Chaque rumeur relance un débat déjà ancien, souvent sans preuve tangible.

Dans les faits, aucun signal concret ne confirme aujourd’hui une vente imminente du club phocéen, même si McCourt reste ouvert à la venue de nouveaux investisseurs.