À LA UNE DU 23 AVR 2026
[21:10]PSG Mercato : ça chauffe pour Bouaddi, une réunion a été programmée avec le LOSC
[20:50]RC Lens : le plan de génie de Sage pour prendre le titre au PSG
[20:30]OM : l’OL relance la polémique autour d’une possible vente
[20:10]PSG Mercato : une nouvelle superstar dès cet été, Paris a pris les devants !
[19:50]ASSE : Old lâche un aveu sur Montanier… et ça en dit long sur Horneland
[19:30]PSG Mercato : deux tauliers de Luis Enrique envoyés au Real Madrid !
[19:10]Stade Rennais Mercato : deux clubs de Ligue 1 foncent sur Estéban Lepaul !
[18:50]OM : le maire de Marseille dézingue totalement le nouveau logo
[18:30]RC Lens : déjà des mauvais présages avant la finale contre Nice, mais…
[18:10]OM : Greenwood dézingué par Medina, des grosses révélations éclatent
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : l’OL relance la polémique autour d’une possible vente

Par William Tertrin - 23 Avr 2026, 20:30
💬 Commenter
Frank McCourt

Alors que la situation de l’OM contraste fortement avec celle de l’OL concernant une vente, une comparaison relancée sur les réseaux sociaux alimente à nouveau les débats.

Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’une vente de l’OM alimentent les discussions les plus passionnées sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un tweet du compte @OManiaque a remis une pièce dans la machine, en comparant la situation de l’OM à celle de l’OL, également très convoité sur le marché.

Un tweet ironique qui fait réagir

Dans son message, le compte ironise sur le contraste supposé entre l’OL et l’OM :

« Lyon est à vendre depuis 5 minutes et il y a déjà 50 acheteurs… Si McCourt a mis en vente l’OM, cela doit être à un prix faramineux pour que personne ne s’y intéresse. »

Une prise de position similaire à celle adoptée par Marwan Belkacem sur X également, provocatrice, typique des débats autour des clubs français, qui joue sur une idée largement répandue sur les réseaux : l’OM serait un club “inaccessible” ou “trop cher” pour les investisseurs potentiels.

L’Arabie Saoudite régulièrement citée, mais jamais concrète

Depuis plusieurs années, le nom du fonds souverain saoudien (PIF) revient régulièrement dans les discussions autour d’un possible rachat de l’OM. Pourtant, les sources officielles ou proches des négociations restent prudentes.

Selon plusieurs enquêtes et déclarations récentes, aucun accord concret n’a jamais été officialisé, même si des discussions indirectes ont été évoquées à plusieurs reprises .

Le sujet est donc devenu un classique du football français : un mélange de rumeurs, d’interprétations et de fantasmes d’investisseurs.

McCourt et l’OM : un prix élevé ou une simple absence d’offre ?

Du côté de Frank McCourt, la position est globalement constante : l’OM n’est pas officiellement à vendre, mais pourrait l’être en cas d’offre jugée suffisamment importante.

Certains médias évoquent même un montant potentiel très élevé, pouvant dépasser plusieurs centaines de millions d’euros .

C’est précisément ce point qui nourrit les débats :

  • certains pensent que le prix bloque toute négociation
  • d’autres estiment qu’aucun projet sérieux ne s’est présenté

Pourquoi l’OM attire autant les fantasmes ?

L’Olympique de Marseille possède un profil unique en France :

  • une fanbase massive et très engagée
  • un stade emblématique (le Vélodrome)
  • une forte exposition médiatique internationale

Autant d’éléments qui font régulièrement dire que le club serait une “pépite sous-exploitée”… mais aussi un investissement complexe.

Entre réseaux sociaux et réalité économique

Ce tweet illustre surtout une chose : la vente de l’OM est devenue un sujet plus émotionnel que factuel. Chaque rumeur relance un débat déjà ancien, souvent sans preuve tangible.

Dans les faits, aucun signal concret ne confirme aujourd’hui une vente imminente du club phocéen, même si McCourt reste ouvert à la venue de nouveaux investisseurs.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot