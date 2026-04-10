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FRANCE

OM : McCourt fait une grosse annonce sur l’arrivée d’un nouvel investisseur

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 11:40
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Frank McCourt

Lors de sa conférence de presse exceptionnelle, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a été interrogé sur l’arrivée de potentiels nouveaux investisseurs.

En plus d’annoncer la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a également évoqué la possibilité de voir de nouveaux investisseurs entrer au capital du club phocéen. Un sujet régulièrement évoqué ces dernières années autour de l’OM.

« Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique »

Face aux médias, le Bostonien a réitéré sa volonté de voir arriver de nouveaux partenaires, sans toutefois en annoncer un en particulier ni évoquer de discussions avancées à ce stade. « L’OM est l’un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas de grosses dettes. Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d’atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui, il n’y a rien d’autres à ajouter », a lancé Frank McCourt.

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