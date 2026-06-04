Les derniers échos autour de l’OM laissent entendre à un retour d’Adidas comme sponsor maillot à partir de 2028.

L’histoire entre l’OM et Adidas a marqué plusieurs générations de supporters. Des années glorieuses aux maillots devenus cultes, la marque allemande reste profondément associée à l’identité du club phocéen. Et si cette histoire reprenait prochainement ? Selon plusieurs sources, un retour de marque aux trois bandes comme équipementier de l’OM à partir de 2028 serait sérieusement envisagé.

Adidas prêt à revenir à l’OM ?

L’insider marseillais Djerir a récemment relancé les spéculations en affirmant que la firme allemande comptait se montrer particulièrement offensive sur ce dossier. « Adidas va pousser très fort pour récupérer l’OM. On va prier fort pour que ça se fasse », a-t-il déclaré. Selon cette même source, l’OM ne souhaiterait plus poursuivre sa collaboration avec Puma au-delà de l’échéance actuelle et pourrait ainsi rouvrir la porte à son partenaire historique.

Une information qui a rapidement trouvé un écho supplémentaire. Benjamin Courmes, journaliste pour Football Club de Marseille, a lui aussi alimenté les discussions autour de ce possible retour. « Tu ne crois pas si bien dire », a-t-il répondu, laissant entendre que cette hypothèse serait loin d’être fantaisiste. Même si aucun accord n’a été officialisé à ce stade, ces déclarations ont suffi à réveiller la nostalgie de nombreux supporters olympiens.

Un symbole fort pour les Marseillais

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées et témoignent d’un véritable engouement autour d’un éventuel retour d’Adidas. Pour Younited, le changement serait une évidence : « Ce serait tellement incroyable un retour d’Adidas. Je n’ai jamais réussi à mettre un euro sur un maillot de l’OM depuis Puma. » Même enthousiasme du côté d’OlympiqueMagnifique : « Vivement parce que là c’est plus possible. » Le Gançiou partage également ce sentiment : « Un retour aux sources qu’on espère tous ! »

Au-delà de l’aspect commercial, Adidas représente une part importante de l’histoire moderne de l’OM. Les maillots portés lors des grandes épopées européennes ou des titres nationaux restent encore aujourd’hui parmi les plus appréciés des supporters. C’est sans doute ce lien émotionnel qui explique l’enthousiasme suscité par cette rumeur. Reste désormais à savoir si les discussions évoquées en coulisses déboucheront réellement sur un accord à l’horizon 2028. Une chose est sûre : l’idée d’un retour d’Adidas semble déjà avoir remporté l’adhésion d’une grande partie du peuple marseillais.