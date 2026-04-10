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[11:07]OM : McCourt annonce l’identité du nouveau président du club et justifie son choix
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FRANCE

OM : McCourt annonce l’identité du nouveau président du club et justifie son choix

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 11:07
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Frank McCourt

C’est officiel, Stéphane Richard est le nouveau président de l’OM.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, s’est exprimé ce vendredi lors d’une conférence de presse exceptionnelle depuis le stade Vélodrome. Le milliardaire américain est venu accompagner de Stéphane Richard afin d’officialiser sa nomination à la présidence du club.

Frank McCourt explique pourquoi il a choisi Stéphane Richard

« C’est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard. Marseille a besoin d’un très fort leader avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent avec beaucoup de défis à affronter pour le football français, quelqu’un qui connaisse Marseille, a vécu ici. Quand j’ai étudié les différents candidats et que j’ai compris que Stéphane était intéressé – je le connaissais depuis un moment à l’époque où il était PDG d’Orange – il cochait toutes les cases. La décision était assez simple pour moi au final. On a été capable de toute faire de manière rapide et efficace. L’OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club », a déclaré le propriétaire marseillais.

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