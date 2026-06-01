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FRANCE

ASSE : Kilmer Sports aurait tranché pour l’avenir de Montanier !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 17:45
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Philippe Montanier (ASSE)

La tendance serait à un départ de Philippe Montanier du banc de l’ASSE cet été.

Depuis la défaite de l’AS Saint-Étienne face à l’OGC Nice lors du barrage d’accession à la Ligue 1, qui a condamné les Verts à une nouvelle saison en Ligue 2, la question de l’avenir de Philippe Montanier se pose avec insistance.

Arrivé en février pour succéder à Eirik Horneland, l’ancien entraîneur de Toulouse n’est pas parvenu à remplir l’objectif de remontée dans l’élite. Par conséquent, l’année supplémentaire prévue dans son contrat en cas de montée en Ligue 1 n’a pas été activée.

Montanier vers un départ de l’ASSE ?

Quelques jours après le fiasco face aux Aiglons, Kilmer Sports, propriétaire du club forézien, aurait pris sa décision pour l’avenir de Philippe Montanier. Selon Gilles Favard, Philippe Montanier, qui arrive donc en fin de contrat cet été, ne devrait plus être l’entraîneur des Verts la saison prochaine. « Montanier sur le départ…… » a lâché l’ancien consultant de la chaîne L’Équipe sur X.

Si cela se confirme, les dirigeants de l’ASSE vont donc devoir rapidement se pencher sur la recherche d’un nouveau coach.

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