OM : Coup de théâtre en vue pour Kombouaré, une bonne nouvelle pour Habib Beye ?

Et si Habib Beye retrouvait plus vite que prévu un banc en Ligue 1 ? Alors que Bruno Genesio est attendu à l’OM, l’ancien entraîneur du Red Star pourrait voir une autre porte s’ouvrir dans l’élite. Du côté du Paris FC, le dossier Antoine Kombouaré traîne en longueur, et cette incertitude pourrait relancer plusieurs pistes, dont celle menant à Habib Beye.

Plus de dix jours après une rencontre entre Antoine Kombouaré, le propriétaire Antoine Arnault et le directeur sportif Marco Neppe, aucun accord n’a encore été trouvé pour une prolongation. Officiellement, les deux parties souhaitent poursuivre l’aventure. Mais en interne, le flou commence à peser.

Le dossier Kombouaré prend du retard au Paris FC

Le Paris FC aimerait continuer avec Antoine Kombouaré, mais les discussions prennent plus de temps que prévu. Les dirigeants parisiens reconnaissent que le dossier “traîne un peu”, alors que la reprise est fixée au 1er juillet et que la préparation de la saison 2026-2027 doit rapidement s’organiser.

La principale inquiétude concerne l’état de santé du technicien kanak. Antoine Kombouaré souffre de sérieux problèmes aux genoux, un élément qui interroge forcément les dirigeants, mais aussi l’entraîneur lui-même. À cela s’ajoutent des discussions sur la durée d’une éventuelle prolongation de contrat.

Rien n’est donc rompu, mais rien n’est encore bouclé non plus.

Une incertitude qui pèse déjà en interne

Si la direction du Paris FC laisse entendre que la volonté commune reste de poursuivre ensemble, cette grande discrétion autour du dossier Kombouaré perturbe en interne. Une partie des employés et du staff ne sait toujours pas avec quel entraîneur elle devra travailler la saison prochaine.

Cette situation est d’autant plus sensible que le mercato parisien est déjà lancé en coulisses. Sans certitude sur l’identité du coach, il devient plus difficile de valider certains profils, d’avancer sur des dossiers prioritaires ou de construire une ligne sportive claire.

Pour un club qui veut s’installer durablement en Ligue 1, ce flou n’est pas idéal.

Habib Beye, une opportunité à surveiller ?

C’est dans ce contexte qu’Habib Beye pourrait avoir une carte à jouer. Son nom n’est pas forcément le premier évoqué, mais son profil peut séduire un club comme le Paris FC : jeune entraîneur, ambitieux, francophone, avec une vraie connaissance du football français et une image forte auprès du grand public.

Après son expérience au Red Star, Habib Beye aspire logiquement à retrouver un projet solide et ambitieux. Le Paris FC, nouveau venu dans l’élite et porté par de grandes ambitions, pourrait représenter une opportunité idéale pour lui permettre de s’installer enfin sur un banc de Ligue 1.

Le Paris FC explore déjà d’autres pistes

En parallèle des discussions avec Antoine Kombouaré, le Paris FC a déjà pris des renseignements auprès d’autres entraîneurs francophones. Bruno Genesio a notamment été approché avant de finalement se diriger vers l’OM, tandis que Will Still fait également partie des profils cités.

Cela montre une chose : même si Kombouaré reste la priorité, le club parisien prépare ses alternatives. Et dans ce marché des entraîneurs particulièrement animé, Habib Beye peut forcément apparaître comme une option crédible si le dossier principal venait à se bloquer définitivement.

Beye, le bon profil pour un projet ambitieux ?

Le Paris FC ne cherche pas seulement un entraîneur capable de gérer le quotidien. Le club veut construire, grandir et s’installer dans l’élite. Il lui faut donc un coach capable d’incarner un projet, de faire progresser un groupe et de porter une dynamique forte.

Habib Beye correspond à cette idée. Il connaît la pression, sait communiquer, dispose d’une vraie personnalité. Pour un club qui veut franchir un cap, son profil peut avoir du sens.

Reste à savoir si le Paris FC serait prêt à miser sur lui dans une saison qui s’annonce déterminante pour son avenir en Ligue 1.

Une décision attendue rapidement

Le Paris FC espère trancher d’ici la fin de semaine. Antoine Kombouaré reste encore en position favorable, mais tant que l’accord n’est pas signé, le doute existe. Et dans ce flou, certains entraîneurs disponibles peuvent forcément commencer à regarder la situation avec attention.

Pour Habib Beye, l’occasion pourrait être belle. Après avoir vu la porte de l’OM se refermer avec l’arrivée annoncée de Bruno Genesio, l’ancien coach du Red Star pourrait profiter de l’incertitude parisienne pour rebondir dans l’élite.

Le dossier Kombouaré n’a pas encore basculé, mais il ouvre déjà une fenêtre. Et Habib Beye pourrait bien être l’un des premiers à vouloir s’y engouffrer.