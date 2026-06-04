Très proche de Bruno Genesio, Samir Nasri voit aujourd’hui son nom collé au probable futur entraîneur de l’OM pour le suivre à Marseille.

L’OM pourrait bientôt ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Sauf énorme retournement de situation, Bruno Genesio apparaît comme le grand favori pour succéder à Habib Beye sur le banc olympien. L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille coche de nombreuses cases aux yeux des dirigeants marseillais, notamment auprès de Stéphane Richard, séduit par son expérience et sa capacité à gérer la pression des grands clubs. Mais alors que les discussions avancent en coulisses, un autre nom commence à susciter l’enthousiasme des supporters : celui de Samir Nasri.

Genesio attend le verdict de l’UEFA

Si la tendance reste favorable à une arrivée de Genesio, le dossier n’est pas encore totalement bouclé. L’OM souhaite d’abord obtenir davantage de visibilité concernant sa situation vis-à-vis du fair-play financier et les éventuelles décisions de l’UEFA. Cette période d’attente ne bloque toutefois pas les échanges entre les différentes parties. Au contraire, plusieurs discussions auraient déjà lieu concernant l’organisation du futur staff technique.

Selon les dernières indiscrétions, Bruno Genesio pourrait signer un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Concernant son entourage, certains noms semblent déjà acquis. Jérémie Bréchet devrait notamment intégrer le projet tandis que la situation de Dimitri Farbos reste encore en discussion. Mais un autre profil retient particulièrement l’attention.

Samir Nasri, le retour qui fait rêver

Depuis plusieurs années, Samir Nasri affiche son envie de s’investir dans un projet sportif après sa carrière de joueur. L’ancien international français n’a jamais caché son intérêt pour un rôle au sein d’un staff technique. Il avait d’ailleurs révélé avoir été sollicité par Bruno Genesio lors de son passage sur le band du Stade Rennais. À l’époque, Nasri avait préféré décliner l’offre, estimant ne pas être prêt à franchir cette étape. Aujourd’hui, le contexte est très différent.

Consultant apprécié sur Canal+, l’ancien milieu offensif de l’OM possède désormais davantage de recul et d’expérience autour du football professionnel. Son retour à Marseille, où il a été formé avant de lancer sa carrière, aurait une forte portée symbolique. Pour Genesio, intégrer Nasri à son staff présenterait plusieurs avantages. Les deux hommes entretiennent une relation de confiance et partagent une vision du football assez proche.

Surtout, Nasri connaît parfaitement l’environnement marseillais, les attentes du public et les spécificités du club. Un atout précieux dans une ville où la pression médiatique et populaire est permanente. Pour les supporters, l’idée de revoir l’enfant du club au centre du projet olympien a déjà de quoi séduire même s’il s’agit plus d’un fantasme à date.