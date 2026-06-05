Compagne de François-Henri Pinault, Salma Hayek est allée faire un petit tour à la Porte d’Auteuil cette semaine.

Le tournoi de Roland-Garros a encore offert son lot d’images marquantes, cette fois en dehors des courts. Parmi les personnalités présentes cette semaine, Salma Hayek a fait sensation en tribunes, accompagnée de François-Henri Pinault, propriétaire du groupe Kering et figure bien connue dans le paysage économique et sportif français.

Une présence remarquée dans les tribunes

Le couple a assisté à plusieurs rencontres dans une ambiance détendue mais très médiatisée, attirant naturellement l’attention des photographes présents sur place. L’actrice mexicaine, fidèle à son sens du style, est apparue dans une tenue sobre et élégante, parfaitement dans l’esprit chic du tournoi parisien.

Au-delà du glamour, les deux personnalités ont également profité du spectacle sportif. Les tribunes de Roland-Garros ont notamment vu la victoire d’Alexander Zverev, l’un des favoris du tournoi, dans une atmosphère particulièrement suivie par le public. Entre tension sportive et présence de stars internationales, le tournoi continue de s’imposer comme un rendez-vous incontournable bien au-delà du tennis.

Un lien d’amour avec le Stade Rennais

Si cette apparition fait parler, elle résonne aussi indirectement avec le football français. François-Henri Pinault est en effet lié au projet du Stade Rennais, club dont sa famille est actionnaire majeure à travers le groupe Artemis. Une présence régulière dans les grands événements sportifs qui illustre aussi l’influence du clan Pinault dans le sport français, entre football et grands rendez-vous internationaux.

Ce type d’apparition renforce également l’image de prestige associée aux grands événements parisiens. Entre célébrités du cinéma, du sport et de la finance, Roland-Garros reste un carrefour mondial où se croisent les univers. Pour le Stade Rennais, même indirectement, cette visibilité contribue à entretenir l’aura du projet porté par la famille Pinault, souvent associée à une gestion ambitieuse et structurée du club breton.