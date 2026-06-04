OM Mercato : après Greenwood, la Roma coche un autre nom à Marseille

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir l’AS Roma s’installer durablement au cœur de son mercato. Alors que le club italien fait de Mason Greenwood sa grande priorité offensive, un autre joueur marseillais serait également surveillé de près par la Louve : Igor Paixão.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Brésilien figure parmi les options étudiées par la Roma en cas d’échec dans le dossier Greenwood. Une situation qui pourrait placer l’OM face à un double scénario très délicat : vendre son meilleur atout offensif anglais ou voir un autre élément majeur de son attaque être ciblé à son tour.

Greenwood reste la grande priorité de la Roma

Depuis plusieurs jours, le dossier Mason Greenwood agite sérieusement le mercato marseillais. L’AS Roma avance ses pions et prépare une première offre estimée à 40 millions d’euros plus bonus pour tenter de convaincre l’OM.

Mais du côté marseillais, cette proposition ne devrait pas suffire. Le club phocéen réclamerait au moins 50 millions d’euros pour lâcher l’ancien joueur de Manchester United, auteur d’une saison XXL sous les couleurs olympiennes.

La Roma sait donc qu’elle devra faire un effort financier important pour boucler ce dossier. Et si les négociations venaient à se bloquer, les dirigeants italiens auraient déjà une autre idée en tête.

Igor Paixão, le plan B qui peut faire trembler l’OM

Toujours selon la presse italienne, Igor Paixão serait considéré comme une alternative sérieuse à Mason Greenwood. Le Brésilien ne serait pas une priorité équivalente à l’Anglais, mais son profil plaît suffisamment à la Roma pour être étudié en cas d’échec des discussions.

Arrivé l’été dernier à l’OM contre 35 millions d’euros, Paixão sort d’une saison réussie. Avec 12 buts et 7 passes décisives, il a su s’imposer comme un joueur important dans le secteur offensif marseillais.

Le voir déjà courtisé par un club comme la Roma montre que son adaptation n’est pas passée inaperçue. Mais pour Marseille, l’idée de perdre deux joueurs offensifs majeurs dans le même mercato aurait de quoi inquiéter.

Un dossier financièrement plus intéressant pour Marseille

Si le départ de Mason Greenwood représente une opportunité financière importante, il comporte aussi une contrainte majeure : l’OM doit reverser 40 % du montant de la revente à Manchester United. Autrement dit, même en cas de très grosse vente, Marseille ne récupérera pas l’intégralité de l’indemnité.

Le cas Igor Paixão est différent. En cas de transfert, l’OM conserverait l’intégralité du montant récupéré. Financièrement, cela pourrait rendre le dossier plus intéressant pour les dirigeants marseillais, surtout si la Roma décidait de formuler une offre importante.

Mais sportivement, perdre Paixão serait loin d’être anodin. Le Brésilien a apporté des statistiques, de la percussion et une vraie capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

L’OM doit éviter le grand pillage offensif

Marseille a besoin de vendre, mais pas de se fragiliser. Le club doit trouver le bon équilibre entre impératifs financiers et ambition sportive. Vendre Greenwood pourrait déjà ouvrir un immense chantier en attaque. Voir Paixão être également ciblé par la Roma compliquerait encore davantage la reconstruction olympienne.

L’OM ne peut pas se permettre de perdre trop de forces offensives sans avoir un plan très clair derrière. La saison prochaine devra être celle d’un nouveau projet, avec des objectifs élevés et une obligation de cohérence dans le recrutement.

Dans cette optique, chaque départ devra être compensé intelligemment.

La Roma veut piocher à Marseille

L’intérêt de la Roma pour Greenwood, puis la présence du nom d’Igor Paixão dans ses plans, confirme une chose : le club italien regarde très attentivement du côté de Marseille. Les profils offensifs de l’OM plaisent, et la Louve semble prête à profiter de la situation financière marseillaise pour tenter de faire ses emplettes.

Pour les dirigeants olympiens, le message est clair : il faudra se montrer fermes. Si la Roma veut Greenwood, elle devra payer le prix demandé. Et si elle se tourne vers Paixão, l’OM aura tout intérêt à faire grimper les enchères.

Marseille n’est pas en position de brader ses meilleurs éléments.