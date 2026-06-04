OM : l’Atlético Madrid prêt à faire grimper les enchères pour Greenwood ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton Mason Greenwood prend une nouvelle dimension. Déjà suivi de près en Italie et en Turquie, l’attaquant de l’Olympique de Marseille attirerait désormais l’attention d’un autre poids lourd européen : l’Atlético Madrid. Un intérêt qui pourrait totalement relancer les enchères autour de l’Anglais.

Selon les informations d’Ekrem Konur, Diego Simeone verrait en Mason Greenwood le renfort idéal pour muscler son attaque cet été. Une piste particulièrement séduisante sur le papier, alors que l’OM a fixé un prix élevé pour son joueur et compte bien profiter de la concurrence pour faire grimper les montants.

L’Atlético Madrid entre dans la danse

Mason Greenwood ne manque pas de prétendants. Après l’intérêt venu de Turquie, notamment autour de Fenerbahçe, et les pistes italiennes, avec l’AS Roma en première ligne, c’est désormais l’Espagne qui pourrait sérieusement s’inviter dans le dossier.

L’Atlético Madrid suivrait de près la situation de l’attaquant marseillais. Diego Simeone apprécierait particulièrement son profil, sa capacité à jouer sur plusieurs postes offensifs, sa qualité de frappe et son efficacité dans les derniers mètres.

Pour les Colchoneros, Greenwood pourrait représenter un renfort de choix dans une attaque appelée à évoluer cet été. Et pour l’OM, cette nouvelle concurrence tombe à pic.

Simeone voit Greenwood comme le renfort idéal

Si l’intérêt de l’Atlético se confirme, ce ne serait pas un simple dossier de plus. Diego Simeone aurait identifié Mason Greenwood comme un profil capable d’apporter immédiatement une vraie plus-value offensive.

L’Anglais possède des qualités qui peuvent parfaitement coller aux exigences du technicien argentin : intensité, percussion, capacité à faire la différence seul et efficacité devant le but. Dans une équipe souvent redoutable tactiquement, un joueur capable de créer du danger par son talent individuel peut peser lourd.

Greenwood pourrait ainsi devenir une arme offensive importante dans le système madrilène.

🚨 #Marseille Diego Simeone sees Mason Greenwood as the ideal reinforcement for Atlético Madrid’s attack.



🔥 Marseille have set a high price ahead of the summer window.



👀 Strong interest also coming from Turkey, Italy and Spain. https://t.co/SRu42eeFak pic.twitter.com/gRNB8nK5gB — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 4, 2026

L’OM a fixé un prix élevé

Du côté de Marseille, la position est claire : Mason Greenwood ne partira pas au rabais. Le club phocéen a fixé un prix élevé en vue du mercato estival, conscient de la valeur sportive et marchande de son attaquant.

Et l’OM a de bonnes raisons de se montrer gourmand. Greenwood sort d’une saison très solide, a retrouvé une cote importante sur le marché et attire plusieurs clubs étrangers. Dans un contexte où Marseille doit aussi surveiller ses finances, une grosse vente pourrait permettre de débloquer une partie du mercato olympien.

Mais les dirigeants marseillais savent aussi qu’ils devront négocier finement, notamment en raison du pourcentage à la revente dû à Manchester United.

Turquie, Italie, Espagne : les enchères peuvent grimper

Le plus intéressant pour l’OM, c’est la multiplication des pistes. La Turquie surveille le dossier, l’Italie est déjà très active, et l’Espagne entre désormais dans la course avec l’Atlético Madrid.

Cette concurrence pourrait transformer le départ de Greenwood en véritable bataille d’enchères. Plus les clubs seront nombreux à se positionner, plus Marseille pourra espérer se rapprocher de ses exigences.

La Roma prépare déjà son offensive, Fenerbahçe rêve d’un gros coup, et l’Atlético peut apporter une dimension encore plus prestigieuse au dossier. Pour l’OM, c’est le scénario idéal : ne pas dépendre d’un seul prétendant et faire jouer la concurrence jusqu’au bout.

Greenwood face à un choix majeur

Pour Mason Greenwood, l’été pourrait aussi être décisif. L’attaquant anglais va devoir choisir le projet qui correspond le mieux à ses ambitions. La Serie A, la Liga ou la Turquie offrent des perspectives très différentes.

L’Atlético Madrid aurait évidemment de quoi séduire. Jouer sous les ordres de Diego Simeone, dans un club habitué aux grandes soirées européennes, représenterait un nouveau cap dans sa carrière. Mais tout dépendra aussi de l’accord entre les clubs et de la capacité des prétendants à répondre aux exigences marseillaises.

Pour l’instant, l’OM garde la main.

Marseille peut rêver d’une vente XXL

Avec l’arrivée possible de l’Atlético Madrid dans le dossier, l’Olympique de Marseille peut espérer réaliser une opération majeure. Mason Greenwood est l’un des actifs les plus valorisés de l’effectif, et son départ pourrait rapporter très gros.

Le jeu des enchères semble désormais lancé. Et si plusieurs clubs passent réellement à l’action, Marseille pourrait obtenir le prix fort pour son attaquant.

Une chose est sûre : entre l’intérêt de Simeone, la concurrence italienne, la piste turque et les exigences de l’OM, le feuilleton Greenwood est loin d’être terminé. L’été s’annonce brûlant sur la Canebière.