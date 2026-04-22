Alors que les rumeurs de vente de l’OM persistent, la situation contraste fortement avec celle de l’OL… qui intéresse une foule de nouveaux investisseurs potentiels.

Le contraste est brutal. Pendant que l’OM reste entouré de flou concernant une éventuelle vente, l’OL attire déjà bon nombre de convoitises. Et pas des moindres. Selon Tuttosport, pas moins de sept investisseurs seraient actuellement sur les rangs pour une potentielle reprise du club rhodanien !

Parmi eux, un nom fait particulièrement réagir : John Elkann. Le président du groupe Stellantis, également propriétaire de la Juventus et de Ferrari, ferait partie des profils étudiés. Un signal fort qui témoigne de l’attractivité immédiate du dossier lyonnais sur la scène internationale.

Un camouflet pour McCourt et l’OM

Du côté de Marseille, cette dynamique passe très mal. Depuis plusieurs mois, les rumeurs d’une vente de Frank McCourt alimentent les discussions sans qu’aucune avancée concrète ne soit visible. Et cette absence de mouvement tranche avec l’emballement observé autour de l’OL.

Résultat : frustration et incompréhension grandissent dans l’environnement marseillais. L’idée que Lyon puisse attirer rapidement autant d’investisseurs, alors que l’OM reste dans une forme d’attentisme, est vécue comme un véritable camouflet. Le sentiment est d’autant plus fort que Marseille bénéficie d’une exposition médiatique et d’une base de supporters parmi les plus importantes d’Europe.

Une sortie qui fait grand bruit

Cette situation a d’ailleurs fait réagir certains observateurs proches du club phocéen. L’insider marseillais Marwan Belkacem n’a pas mâché ses mots sur X : « Soit la vente de l’OM est un secret bien gardé, soit l’OM n’intéresse personne. L’OL est en vente depuis 10 minutes, y’a déjà foule. »

Une déclaration forte, qui résume le malaise actuel autour du club phocéen. Entre ironie et inquiétude, elle souligne surtout l’écart de perception entre les deux dossiers. Reste à savoir si cette différence s’explique par une stratégie de communication… ou par une réalité économique plus profonde.

Deux stratégies… ou deux réalités ?

Du côté de Lyon, l’ouverture du capital semble clairement actée, ce qui facilite l’entrée de nouveaux investisseurs. À Marseille, en revanche, la position de Frank McCourt reste floue, entre volonté de conserver le club et hypothèse d’une cession sous certaines conditions.

Cette incertitude pourrait freiner les potentiels acquéreurs, ou du moins les pousser à rester discrets. Voir Lyon susciter autant d’intérêt en si peu de temps envoie un message fort. Et à Marseille, l’attente commence à se transformer en doute. Reste désormais à savoir si l’OM prépare un coup en coulisses… ou s’il risque de voir passer le train des grands investisseurs.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)