OM Mercato : l’annonce forte de Paixao sur son avenir

Par la voix de son entourage, Igor Paixao a affiché sa volonté de poursuivre l’aventure à l’OM la saison prochaine.

À la recherche de solutions financières pour présenter des comptes solides devant la DNCG, le gendarme financier du football français, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande cet été. Dans cette optique, le nom d’Igor Paixao revient avec insistance ces dernières semaines. Recruté pour près de 30 millions d’euros en provenance du Feyenoord lors du dernier mercato estival, l’ailier gauche brésilien disposerait d’une belle cote sur le marché. Il aurait notamment été proposé récemment à l’AS Roma.

Paixao ne veut pas quitter l’OM

Mais selon les informations de La Provence, Igor Paixao ne se verrait pas évoluer ailleurs qu’à Marseille la saison prochaine. « Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM », a confié l’un de ses proches au quotidien régional.

Arrivé il y a seulement un an sur la Canebière, le Brésilien souhaiterait poursuivre son aventure sous les couleurs olympiennes et s’inscrire dans la durée au sein du projet marseillais. Un souhait qui pourrait toutefois être contrarié en cas d’offre importante ou de nécessité économique pour le club phocéen.