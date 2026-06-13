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Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue estivale !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 12:00
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Gonçalo Oliveira avec la sélection U21 portugaise

Le jeune défenseur central portugais de Benfica, Gonçalo Oliveira, devrait bien rejoindre le Stade Rennais cet été.

Le Stade Rennais a déjà bien avancé sur son mercato estival. Désireux de renforcer en profondeur son effectif après sa qualification pour la Ligue Europa, le club breton viserait l’arrivée de près d’une dizaine de recrues lors de cette intersaison. Après avoir enregistré la signature libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens, les dirigeants rennais auraient également bouclé l’arrivée d’un jeune défenseur central portugais, Gonçalo Oliveira, en provenance de Benfica.

Une clause de rachat inclus dans le deal par Benfica ?

Comme révélé le week-end dernier par le média portugais Renascença, Gonçalo Oliveira devrait bien devenir la deuxième recrue estivale du SRFC. Une information confirmée depuis par Coluna Vermelha. Selon le média lisboète, Benfica ne comptait pas immédiatement sur le joueur de 19 ans et aurait donc accepté son départ vers la Bretagne.

Soucieux de conserver un contrôle sur l’avenir de son jeune défenseur, le club portugais pourrait toutefois avoir inclus une clause de rachat dans l’opération. Une pratique fréquente pour les grands clubs européens lorsqu’ils laissent partir l’un de leurs plus grands espoirs.

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