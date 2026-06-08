Stade Rennais Mercato : après Thomasson, Rennes a déjà bouclé sa deuxième recrue !

Le jeune défenseur central de Benfica, Gonçalo Oliviera, devrait devenir la deuxième recrue estivale du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a déjà bien avancé son mercato estival. Après avoir arraché librement Adrien Thomasson du RC Lens, le club breton aurait déjà bouclé sa deuxième recrue de l’été. Selon les informations du média portugais, Renascença, confirmées par la suite par le compte X @jonathan35001, insider du SRFC, Gonçalo Oliviera devrait rejoindre Rennes en provenance du Benfica. Le montant du transfert s’élèverait à 3,5 millions d’euros.

Tout d’une belle pioche pour Rennes ?

Âgé de 19 ans, Gonçalo Oliveira est considéré comme l’un des grands espoirs du football portugais à son poste. Formé au Benfica, le défenseur central a gravi toutes les étapes du centre de formation lisboète avant d’intégrer l’équipe réserve, le Benfica B. International portugais chez les jeunes, il s’est distingué par sa qualité de relance, sa sérénité balle au pied et sa maturité malgré son jeune âge. Régulièrement observé par plusieurs clubs européens ces derniers mois, il pourrait désormais poursuivre sa progression sous les couleurs du Stade Rennais, réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents.