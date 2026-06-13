Revue de presse Mondial 2026 : Weah (OM) et les USA démarrent fort, une première polémique éclate

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du samedi 13 juin 2026.

Canada – Bosnie-Herzégovine (1-1) : un nul arraché par les Canucks

Vendredi soir, le Canada a été tenu en échec 1-1 par la Bosnie-Herzégovine lors de son entrée en Coupe du Monde à Toronto. La rencontre a commencé sur un rythme ouvert, avec des occasions des deux côtés. Le Canada s’est d’abord montré dangereux par Oluwaseyi puis Jonathan David, mais c’est la Bosnie qui a ouvert le score à la 21e minute sur corner, grâce à une tête de Jovo Lukić après une déviation de Sead Kolašinac. Menés à la pause, les Canadiens ont poussé en seconde période sans réussir à concrétiser leurs occasions, malgré plusieurs situations franches, notamment via Richie Laryea et Oluwaseyi. Le sélectionneur Jesse Marsch a tenté de changer le cours du match avec plusieurs remplacements, dont la sortie de Jonathan David. Le tournant est venu en fin de match avec l’entrée de Cyle Larin, qui a égalisé à la 79e minute sur une belle action individuelle. Le Canada a ensuite dominé la fin de rencontre et a même frôlé la victoire dans les arrêts de jeu, sans réussir à marquer un second but.

États-Unis – Paraguay (4-1) : les Américains réussissent leur entrée en lice

Après le Mexique et le Canada, c’était au tour des États-Unis, troisième pays co-organisateur de la Coupe du monde 2026, de lancer leur compétition. Séduisants dans le jeu et portés par un grand Christian Pulisic ainsi qu’un Folarin Balogun de gala, les Américains ont parfaitement entamé leur Mondial en écrasant le Paraguay (4-1) grâce à des réalisations de Damian Bobadilla contre son camp (7e csc), Folarin Balogun (31e, 45+5e) et Giovanni Reyna (90+8e). Remplaçant au coup d’envoi, le latéral droit de l’Olympique de Marseille, Timothy Weah, est entré en jeu à la 72e minute.

Une première polémique a éclaté autour de… Shakira

Lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026 à Mexico, avant le match Mexique–Afrique du Sud au stade Azteca jeudi soir (2-0), la chanteuse Shakira a assuré une prestation très remarquée devant environ 80 000 spectateurs. Elle a notamment interprété un nouveau titre du Mondial en collaboration avec Burna Boy. Peu après sa performance, une rumeur s’est propagée sur les réseaux sociaux affirmant qu’il ne s’agissait pas de la véritable Shakira, mais d’un sosie. Certains internautes ont pointé des différences supposées de taille, d’énergie ou d’apparence, alimentant des théories parfois farfelues. Face à ces spéculations, d’autres utilisateurs ont tenté de démontrer qu’il s’agissait bien de la chanteuse, en s’appuyant sur des détails physiques et des éléments visibles depuis des années (comme une cicatrice ou des choix vestimentaires). Malgré l’ampleur des discussions en ligne, la rumeur reste infondée et repose surtout sur des interprétations et des zooms d’images. En parallèle, Shakira avait déjà partagé des contenus officiels des répétitions et des coulisses sur ses réseaux sociaux, confirmant sa présence à l’événement.

Brésil : Neymar absent pour le choc face au Maroc

Comme attendu, Neymar est forfait pour le premier match de la Coupe du monde 2026 du Brésil face au Maroc, comme annoncé ce vendredi par Carlo Ancelotti en conférence de presse d’avant-match. « Neymar travaille d’arrache-pied pour se rétablir au plus vite. On espère qu’il sera rétabli et qu’il rejoindra le groupe la semaine prochaine. Quand on fait appel à Neymar, c’est non seulement pour ses qualités techniques, qui sont indéniables, mais aussi pour son expérience et l’exemple qu’il peut donner aux jeunes joueurs de l’équipe. Mais il ne sera pas la face au Maroc », a expliqué le sélectionneur de la Seleçao.