Après avoir haussé le ton publiquement suite à la défaite à Lorient (0-2), Habib Beye aurait totalement changé d’approche avec son groupe à l’OM.

Habib Beye souffle le chaud et le froid. Samedi soir, après la rencontre au Moustoir (0-2), l’entraîneur de l’OM avait envoyé un message fort à son vestiaire. Sans désigner directement les joueurs visés, il avait laissé entendre que certains cadres n’étaient plus au niveau attendu, allant même jusqu’à évoquer la possibilité de lancer des jeunes pour provoquer une réaction.

Une sortie musclée, assumée, qui traduisait la nervosité du moment à l’OM. Mais selon L’Équipe, le discours a radicalement changé dès lundi à la Commanderie. Fini le ton martial : Habib Beye aurait choisi une approche beaucoup plus fédératrice pour tenter de ressouder son groupe avant le sprint final.

Un virage stratégique en interne

Face à ses joueurs, l’entraîneur de l’OM aurait adopté une posture bien plus positive. Il aurait insisté sur la chance de défendre les couleurs de l’OM, sur le privilège de vivre ensemble cette aventure sous le maillot bleu et blanc, et sur la nécessité de profiter du moment présent sans se projeter au-delà.

Un discours presque émotionnel, pensé pour réactiver la fibre collective dans un vestiaire soumis à une forte pression. Cette volonté d’union sacrée marque un contraste saisissant avec les menaces à peine voilées du week-end. En quelques heures, Beye est passé du registre de la confrontation à celui de la mobilisation affective.

Le vestiaire de l’OM reste stoïque

Mais ce changement de ton n’aurait pas provoqué de choc particulier chez les joueurs. Toujours selon L’Équipe, le groupe marseillais n’a pas été bouleversé par cette opération de « câlinothérapie ». Les cadres connaissent parfaitement les enjeux du moment et savent que la qualification européenne, comme l’équilibre du projet sportif, se jouent maintenant.

Des joueurs expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà traversé des contextes bien plus tendus, tandis que Mason Greenwood chercherait surtout à retrouver de la sérénité pour performer sur le terrain. Autrement dit, le discours peut évoluer, mais seule la réponse sportive comptera vraiment. En tentant de recréer du lien au lieu de durcir davantage le rapport de force, Beye joue sans doute sa dernière carte pour remettre l’OM dans le bon sens. Reste à savoir si ses joueurs répondront au message dès dimanche devant l’OGC Nice (20h45).

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)