Après la prestation inquiétante à Lorient (0-2), plusieurs cadres de l’OM sont dans le viseur. Habib Beye envisage des changements forts face à l’OGC Nice.

La déception après la prestation à Lorient a laissé des traces dans les rangs de l’OM. Selon RMC Sport, certains cadres sont clairement pointés du doigt en interne, au moment où le club phocéen entre dans une phase décisive de la saison.

Trois joueurs de l’OM dans le viseur

Parmi les joueurs les plus critiqués, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood cristallisent les tensions. Le Danois, capitaine de l’équipe, a livré une nouvelle prestation jugée insuffisante, au point d’être remplacé à un quart d’heure de la fin par Habib Beye. Un signal fort envoyé par le staff. Du côté de Greenwood, c’est davantage l’attitude qui pose problème.

L’attaquant anglais, pourtant meilleur buteur de l’équipe, a agacé en interne par son comportement sur le terrain, loin de l’exemplarité attendue d’un leader offensif. Autre déception : Himad Abdelli. Titularisé à Lorient, le milieu n’a pas su saisir sa chance, affichant des lacunes dans l’intensité, les duels et le volume de jeu. Un choix de départ qui avait déjà surpris, notamment au détriment d’un Arthur Vermeeren au profil jugé plus adapté.

Nnadi, la surprise venue de nulle part ?

Face à ce constat, Beye ne compte pas rester passif. L’entraîneur de l’OM a déjà prévenu qu’il pourrait modifier en profondeur son onze de départ pour la réception de l’OGC Nice. L’objectif est clair : bousculer les statuts et relancer une dynamique collective en perte de vitesse. Dans cette logique, un nom revient avec insistance : Tochukwu Nnadi. Peu utilisé depuis son arrivée en janvier, le milieu nigérian pourrait profiter de la situation pour obtenir une chance.

Selon L’Équipe, le staff apprécie son impact physique et son profil capable d’apporter du dynamisme dans l’entrejeu. Freiné récemment par une gêne au genou, il pourrait être opérationnel pour affronter Nice. Et dans ce contexte, son profil pourrait correspondre à la volonté de Beye de remettre de l’intensité dans son équipe. Dans cet OM déficient à bien des égards, la hiérarchie peut basculer très vite.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)