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FRANCE

OM Mercato : un premier pactole tombé du ciel pour McCourt ? 

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 10:00
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Frank McCourt (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Selon nos informations, l’OM pourrait rapidement enregistrer une première entrée d’argent tombée du ciel… du côté de l’Espagne.

Dans l’obsession de Frank McCourt de renflouer les caisses de l’OM, une première bonne nouvelle pourrait tomber rapidement. Le tout, sans même s’affairer.

Selon nos informations, le club phocéen serait en passe de bénéficier d’une rentrée d’argent totalement inattendue dans les prochaines semaines. Une opportunité rare, presque tombée du ciel, qui pourrait bien lancer concrètement les manœuvres autour du Mercato. 

Ounahi, premier de cordée ? 

Au cœur de cette possible opération gagnante : Azzedine Ounahi. Le milieu marocain, aujourd’hui pièce essentielle du Girona FC, attire de plus en plus de convoitises sur le marché européen. Plusieurs clubs étrangers, aux moyens financiers solides, se sont déjà positionnés. Parmi eux,Brighton, Aston Villa et l’Atlético Madrid.

Selon une source proche du dossier, les Colchoneros sont même « particulièrement chauds » à l’idée de recruter l’ancien Marseillais (26 ans) dès cet été. Un intérêt concret, assumé, qui pourrait rapidement faire basculer ce dossier.

Une clause qui change tout

Le principal levier dans cette affaire reste la clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. Un montant jugé très attractif pour un joueur de ce profil, capable d’apporter créativité, volume de jeu et projection offensive. À ce prix-là, la concurrence ne tremble pas. Ni Aston Villa ni Brighton ne semblent freinés par la somme, et les deux clubs anglais auraient même déjà commencé à accélérer les démarches pour devancer tout le monde.

Du côté de l’Atlético, la situation pourrait dépendre d’un autre dossier brûlant : celui de Julián Álvarez. L’attaquant argentin plaît fortement au FC Barcelone, et un transfert lucratif pourrait faciliter immédiatement le paiement de la clause d’Ounahi. Mais ce timing incertain pourrait profiter aux clubs anglais, déjà prêts à passer à l’action.

L’OM surveille le dossier de loin 

Dans ce jeu de chaises musicales, But! croit savoir que l’OM observe de loin la situation d’Ounahi avec une attention maximale. Et pour cause : le club marseillais pourrait être le grand gagnant de cette bataille européenne.

Toujours selon nos informations, confirmée par une source proche du dossier, une clause de 20% à la revente avait été intelligemment négociée par l’OM lors du départ du Marocain. Résultat : en cas de transfert à hauteur de 20 millions d’euros, McCourt récupérerait environ 4 M€ sans même bouger le petit doigt. Une somme loin d’être anodine dans le contexte actuel du club phocéen.

Plus de petites économies à Marseille

Ce potentiel pactole ouvre immédiatement deux perspectives concrètes pour l’OM : soit alimenter l’opération « entrée d’argent frais » lancée en interne, soit réinjecter directement ce montant sur le marché des transferts. En janvier, à titre d’exemple, le prix déboursé pour arracher Himad Abdelli à Angers – et Lyon – était de cet ordre-là. De quoi envisager un remplacement intelligent sans déséquilibrer les finances ? L’idée aurait du sens mais n’est, à date, pas explorée.

Pendant ce temps, du côté du Girona FC et toujours selon nos informations, la tendance serait à la résignation. Ounahi, devenu incontournable en Liga grâce à sa polyvalence et sa régularité, semble bel et bien promis à un départ lors du prochain mercato. Le club catalan le sait. Tout comme l’OM… où l’on se frotte déjà les mains. 

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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