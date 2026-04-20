OM : révolution en coulisses au Vélodrome, McCourt prépare une nouvelle ère ?

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Quelque chose est en train de changer du côté de l’Olympique de Marseille. Et pas seulement sur le terrain. Au Stade Vélodrome, les supporters ont découvert ces derniers jours une transformation surprenante… et loin d’être anodine.

Un couloir métamorphosé

Fini les murs chargés d’histoire et les images mythiques du club. Le couloir d’entrée des joueurs a été totalement repensé : murs blancs, nouveau logo, ambiance épurée.

Mais surtout, c’est l’animation lumineuse qui impressionne. À l’entrée des joueurs, un véritable show visuel a été mis en place, transformant ce moment en expérience immersive.

Un changement radical, qui tranche avec l’identité historique du club.

Une nouvelle direction pour l’OM ?

Derrière cette transformation, difficile de ne pas voir la patte de Frank McCourt. Le propriétaire américain semble vouloir moderniser l’image du club et offrir un spectacle à l’américaine, plus immersif, plus visuel.

Un virage assumé vers une expérience “show”, à l’image de ce que l’on peut voir dans les grandes franchises sportives.

Entre modernité et perte d’identité ?

Mais ce changement ne fait pas l’unanimité. Effacer les références historiques du club dans un lieu aussi symbolique que le tunnel d’entrée peut interroger.

L’OM, c’est aussi une histoire, une mémoire, une ferveur unique. Et certains pourraient voir dans cette transformation une forme de rupture avec cet héritage.

Le spectacle ne suffit pas

Si le Vélodrome se transforme, une question reste en suspens : à quoi bon sans résultats sportifs ?

Car malgré ces évolutions visuelles, les attentes restent les mêmes. Les supporters marseillais veulent du spectacle… mais surtout des victoires.

Une stratégie globale en préparation ?

Ce lifting du Vélodrome pourrait être le premier signe d’un projet plus large. Nouvelle identité visuelle, expérience fan repensée… l’OM semble entrer dans une nouvelle ère.

Reste à savoir si cette révolution esthétique sera accompagnée d’une révolution sportive.

Car à Marseille, plus qu’ailleurs, le vrai spectacle commence sur le terrain.